Revelan que Martín Pepa "le contó a sus amigos" la peor cara de Pampita tras su ruptura

En las últimas semanas, uno de los grandes rumores que llegó a los medios giró en torno a una fuerte crisis entre Pampita y Martín Pepa. El ruido mediático llevó a que la modelo se plantara ante los periodistas y confirmara que se había separado.

Según la conductora, la decisión se dio por problemas en torno a la distancia, ya que el polista vive en el exterior y ella, por trabajo y la rutina de sus hijos, está instalada en Buenos Aires. Asimismo, negó la presencia de terceras personas involucradas y buscó quitarle dramatismo a las versiones que circularon sobre quien fue su pareja.

Pampita y Martín Pepa se separaron y estalló el escándalo

Con la noticia confirmada y la versión de Pampita ya instalada, quien sumó nueva información fue Yanina Latorre: "Pampita y Martín terminaron a los corchazos", dijo en la última emisión de Sálvese Quien Pueda.

La periodista contó que se comunicó con alguien del entorno del polista, quien le aseguró que Pampita "torturó por teléfono y con mensajes" a Pepa. Y, según esa versión, la relación no habría terminado en las mejores condiciones, a diferencia de lo que la mediática intentó mostrar frente a los cronistas.

💣 EL ENTORNO DE MARTÍN PEPA DA LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA: "Lo torturó"



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"Él se la sacó de encima. Ya está en Londres y la familia festeja la separación", sostuvo Latorre. Además, señaló que Pampita habría sido "muy absorbente" y que nunca terminó de construir un vínculo sólido con la familia de él.

Según la ex angelita, la modelo no aceptó la separación, aunque para Pepa la decisión era definitiva: "Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono, con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba a abajo . Él les contó a sus amigos", relató. Y aclaró que, en un primer momento, la empresaria no quería blanquear la ruptura porque tenía esperanzas de recuperarlo.

Pampita

Así como habló con los amigos de Martín Pepa, Yanina Latorre también aseguró haberse comunicado con el entorno de Pampita, cuyas amigas afirmaron que la modelo "está destrozada", sobre todo porque su ex pareja ya habría tenido algunas citas.