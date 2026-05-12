Famosos, influencers y artistas se unieron por la universidad pública en una histórica convocatoria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que asumió la presidencia Javier Milei.

El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 y discursos desde las 18. Desde los ámbitos educativos y sindicales dejaron en claro que la marcha "no es en contra de nadie", sino en defensa de la educación pública.

Este martes se lleva a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que asumió la presidencia Javier Milei

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —referidos a la recomposición salarial y las becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios docentes "en caída libre", entre otros puntos.

En este contexto, distintas figuras públicas aprovecharon sus espacios en streaming y redes sociales para concientizar sobre la importancia de una educación pública bien financiada. Marti Benza, conductora de TDT en Olga, se tomó unos minutos durante la dinámica de su programa para invitar a todos a marchar: " La educación es un derecho, no debería ser bajo ningún punto de vista un privilegio . La educación pública es la única manera de que las familias puedan prosperar, de que la gente pueda acceder a un futuro".

"Mis papás no hubiesen podido acceder a la educación si no hubiese sido por la universidad pública"



Marti Benza convocó a la macha en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario: "Hay un montón de docentes que no llegan a fin de mes, eso es insostenible". pic.twitter.com/mEBdZ3WnB0 — Corta (@somoscorta) May 11, 2026

"La educación pública funciona en este país hace un montón de años... Mi papá y mi mamá no hubiesen podido acceder si no hubiese sido por la universidad pública. Entonces, ni siquiera debería estar en discusión o en tela de juicio algo que nos ha llenado de orgullo como país durante tanto tiempo", expresó la influencer, quien también reflexionó sobre aquellas personas que fueron las primeras de sus familias en alcanzar un título universitario gracias al sistema público. "Sin educación no hay nada, sin educación no hay futuro", sostuvo Benza. La creadora de contenido no solo hizo foco en lo que representa la educación pública, sino también en los bajos salarios docentes: " La situación es insostenible ".

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Griselda Siciliani invitó a participar de la movilización: "Soy nieta, hija y hermana de docentes. Me crié escuchando hablar de educación. Viví cada reclamo por la educación pública desde muy chica junto a mis padres", comenzó en su escrito y siguió: "Me formé en la escuela pública. Me recibí en la Escuela Nacional de Danzas. Jamás hubiera podido tomar, de manera privada, la cantidad de clases y materias que cursé durante mi adolescencia", recordó la actriz sobre la importancia del acceso gratuito a la educación.

La reflexión de Griselda Siciliani a favor de la universidad pública

"Y aun si mi historia hubiera sido distinta, hoy marcharía igual para apoyar todo reclamo por mayor presupuesto para la educación, la ciencia y la cultura, y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", continuó. Y cerró: "Porque necesitamos más ciencia y más cultura para construir, también para las generaciones que vienen, una ciudadanía capaz de imaginar futuros posibles y dignos de ser vividos".

En la misma línea, Nacha Guevara utilizó sus redes sociales para involucrarse en el tema: "Estaba mirando televisión y viendo lo de la marcha de mañana por la universidad pública. Y de pronto recordé, hace setenta años, nuestras marchas por la Ley 1420, que era la ley de educación laica y gratuita", expresó y siguió. " Fueron días difíciles, fueron días de mucha lucha, de mucho estar en la calle. Pero se consiguió . Entonces, no es casual que 70 años más tarde estén saliendo los jóvenes, los maestros, los no tan jóvenes y los graduados a pedir por lo mismo", reflexionó la artista, que luego sentenció: "Es triste, porque esta universidad es uno de los pocos orgullos que nos quedan".

"Tenemos que hacer que nuestras voces se escuchen"



Nacha Guevara convocó a la Marcha Universitaria, recordó cuando se movilizó por la ley de educación laica y gratuita, remarcó que "fueron días de mucha lucha pero se consiguio" y destacó: "70 años después piden por lo mismo". pic.twitter.com/Vkt6ZxLxoZ — Corta (@somoscorta) May 12, 2026

Nacha también recordó los logros de la universidad pública y su impacto en la sociedad: "Nos ha dado tres Premios Nobel, ha formado miles y miles de profesionales y ha permitido que gente que nunca hubiera podido acceder cumpliera su sueño". La cantante se preguntó "¿qué nos pasó?" y confesó que, por la lesión que sufrió en uno de sus pies, no podrá asistir a la marcha. Sin embargo, invitó a quienes puedan hacerlo: "Tiene que ser monumental esa marcha, tiene que ser histórica".

En un video creado por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la pianista Martha Argerich se pronunció a favor de las universidades públicas: "Quiero demostrar y manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas y gratuitas en Argentina".

La artista remarcó que la universidad pública es necesaria para el desarrollo de los jóvenes, pero también hizo hincapié en quienes educan: "También quisiera apoyar a los docentes, los profesores y los maestros, que pienso que son enormemente importantes para la civilización y para el funcionamiento de una sociedad correcta y justa".

"Quiero manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades"



La pianista Martha Argerich remarcó que "el derecho a una educación es el futuro de la juventud" y destacó que los docentes "son importantes para la civilización y para el funcionamiento de una sociedad correcta". pic.twitter.com/VOH0P4FttR — Corta (@somoscorta) May 12, 2026

En otro video producido por el Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, distintas personalidades del mundo del espectáculo llamaron a marchar: "Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública. Porque la universidad pública es un derecho. Es igualdad y es futuro", señala el comienzo del material institucional, en el que participan Cecilia Roth, León Gieco, Pablo Echarri, Griselda Siciliani y Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros referentes de la cultura y las artes.

"Los invito este martes a participar de la marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para defender la educación, que es lo más importante para este país . Para garantizar este sistema de educación pública y de calidad que hasta ahora existió en toda la Argentina", sumaron. El mensaje se amplificó con testimonios de figuras de distintas generaciones. La actriz Lorena Vega, reconocida por trabajos recientes como Envidiosa, subrayó: "Lo necesitamos, lo merecemos. Así nos formamos la mayoría de este país".

''Marcha Universitaria'':

Porque salieron a la palestra una nueva camada de famosos convocando una marcha contra el gobierno: "La universidad es de todos, para todos y la tenemos que defender" pic.twitter.com/25vf2PyN5Q — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 11, 2026

Por su parte, Lizy Tagliani, que actualmente estudia abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, aportó el costado más emotivo al recordar su sueño de infancia de llegar algún día a la facultad.

El reclamo por la universidad pública logró unir a representantes de distintos ámbitos y generaciones. También se sumaron figuras como Mercedes Morán, Juan Minujín, Dalma Maradona, Claudia Piñeiro y Pedro Saborido, quienes aportaron su llegada a públicos diversos. Esta pluralidad hizo que la campaña alcanzara un nivel de viralización inédito.