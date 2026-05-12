Milei no cede, avanza con la motosierra y una campaña de desprestigio: "Marcha política opositora"

Una masiva movilización en defensa de la educación pública se cocina hace semanas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la educación que tendrá su presentación hoy 12 de mayo, copando las calles de todo el país. Es en ese contexto que el oficialismo político de La Libertad Avanza (LLA), volvió a demostrar que su prioridad no está en las necesidades de los sectores más vulnerables, sino en sostener una política de ajuste fiscal que pone en jaque a uno de los pilares fundamentales de la movilidad ascendente nacional: las universidades públicas.

Desde el espacio liderado por el presidente Javier Milei, lejos de escuchar las demandas legítimas de la comunidad universitaria, optaron por descalificar la protesta, calificándola como una "marcha política opositora" en un comunicado oficial donde se sostuvo que estas manifestaciones no son más que una "maniobra de la política" que busca "instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades".

Carteles de la anterior marcha para proteger la educación pública

Las palabras del gobierno de Milei tienen, lamentablemente, el respaldo de la justicia que con el fallo reciente de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto. Según LLA, esta normativa es "inviable desde su origen" porque "nació suspendida en su ejecución" al no contar con una definición clara sobre las fuentes de financiamiento en el Congreso.

Para justificar esta postura, el partido libertario argumentó que aplicar la ley representaría "un gasto total de 1,9 billones de pesos". Y, respecto a ese punto, argumentaron: "Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza".

En un intento por defender su gestión, el oficialismo aseguró que ahora los pagos a las universidades se realizan de forma "mensual", en contraste con los supuestos "cuatro meses de atraso" durante el gobierno anterior. Además, se jactaron de haber proyectado para el Presupuesto 2026 una partida de "4.8 billones de pesos", destacando también la reducción de la inflación anual al "31,5%" frente al "211,4%" registrado bajo la gestión del Frente de Todos.

Karina Milei

Paradójicamente, mientras La Libertad Avanza intenta posicionarse como adalid del orden fiscal y la transparencia, su secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sector desde donde se emitió el comunicado, enfrenta graves acusaciones por su presunta implicación en una red de corrupción vinculada al sector discapacidad. Según trascendió en medios judiciales y periodísticos, la hermana mayor del presidente habría recibido un 3% en coimas relacionadas con este esquema ilícito.

Mientras tanto, las universidades enfrentan una crisis sin precedentes: edificios sin mantenimiento adecuado, laboratorios sin insumos básicos y salarios docentes que apenas alcanzan para cubrir lo mínimo e indispensable. Es por eso que la masiva movilización de este martes es un freno al gobierno de Javier Milei por parte de quienes entienden que sin educación pública no hay futuro posible.