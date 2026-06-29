Yanina Latorre reveló detalles de la interna entre Wanda e Icardi y aseguró que el futbolista la "detesta"

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que el futbolista se negará a aceptar la decisión del juez para visitar Miami con sus hijas, que contemplaba que las lleve su ex y que él pague pasajes y estadías de todos, y que la periodista Yanina Latorre revelara la cifra que pidió por los chats íntimos que filtró la madre de Francesca e Isabella. La conductora fue picante como siempre y aseguró que el delantero la "detesta".

"Icardi pidió llevarse a las chicas a Miami porque las chicas no pueden salir del país ni con un padre ni con el otro", explicó Latorre al aire de su programa SQP del canal América TV. "El juez dijo que autoriza a las nenas que salgan y entren del país con Wanda, que ella retenga los pasaportes en Miami y que ahí le dé las chiquitas a Icardi. Que sea el chofer", sintetizó. La periodista aseguró que el futbolista la "detesta", algo que también deslizó sobre su pareja Eugenia "La China" Suárez, la ideóloga de la travesía a Norteamérica.

"Cuando Wanda vio la resolución dijo: '¿Yo las tengo que llevar y traer para que él vaya con la novia a Miami y después me las devuelve?'. Un delirio", aseguró la conductora. "Primero dijo 'no'. Después dijo 'bueno'. Pero el pasaje y la estadía la paga Icardi. Ahora Icardi dice que si el pasaje y la estadía la tiene que pagar él, se baja", señaló después.

Más adelante explicó que la contradicción del futbolista "es una venganza" porque "él está caliente por la situación de los chats". En relación a eso aseguró que la exigencia que hizo ante la Justicia es de 100 millones de pesos. En ese sentido, sostuvo que le salió "baratísima a Wanda" ya que fue ella quien expuso esas conversaciones con "cosas que él dijo y que están en la Fiscalía en el teléfono de Wanda".

Según Latorre, Mauro Icardi y "La China" Suárez no la quieren para nada.

Además Latorre explicó que "molestaron muchos los dichos de Wanda" la semana pasada en LAM. Por otro lado reveló que ni ella ni "su abogada Ana Rosenfeld" pueden entender que con una "sentencia firme a su deuda de alimentos" Icardi pueda salir del país, y que por eso volvieron a pedir ante la Justicia que se le impida su salida mientras no se haga cargo de su responsabilidad.

"Toda esta guerra pasa con dos criaturas en el medio. ¿Él no podría estar de vacaciones acá? Hay tantos lugares lindos en la Argentina", reprochó Latorre en relación a la insistencia de Icardi. "Yo no entiendo el capricho de él de llevarlas a Miami. Quedate en Buenos Aires, disfrutá", recomendó.