Carla Conte trató de "tibia" a Mengolini por la denuncia contra Nacho Levy y la liquidó: "Defiende la verg..."

La conductora Carla Conte rechazó la postura "tibia" de su colega Julia Mengolini de Futurock en relación a la denuncia contra el ex Garganta Poderosa Nacho Levy que dejó su ex pareja la sexóloga Cecilia Ce y que despertó una ola de relatos similares en relación al "abuso emocional" que ejercía el comunicador sobre sus afectos.

"Al final defienden la verga", soltó sin vueltas cuando un cronista de Puro Show de El Trece le preguntó sobre la postura de Mengolini. "Encima que los machos tienen todo un sistema que los sostiene hay minas defendiéndolos en los medios de comunicación. ¡Dale!", añadió. La referente de Futurock había sido cuidadosa para referirse a la denuncia original contra Levy.

Conte también señaló que "hay un montón de víctimas que están queriendo denunciar desde hace miles de años y eso no sucede, y los tipos no salen de su lugar de poder". En ese sentido, se preguntó si Mengolini quiso sostenerlo porque estaba "bueno el laburo que hacía" y explicó que aún así había que correrlo del camino, como hicieron en la publicación que encabezaba. "Lo que hacía tenía un montón de problemas", precisó.

En relación a la expulsión de Levy de La Garganta Poderosa, Conte consideró que fue una decisión "espectacular". "Me parece muy bien porque es un movimiento muchísimo más grande que esa persona, que por ahí era la cara más visible. Pero importa más la cantidad de gente que labura y que hacen un laburo hermoso y enorme en toda Latinoamérica y me parece mucho más valioso que una sola persona", remarcó.

Cecilia Ce y Nacho Levy, cuando todavía eran pareja.

"Evidentemente había una sarta de mujeres en su espacio de educación, en la militancia. No sólo vínculos sexo afectivos. Son muchísimas las denuncias", repasó Conte. "Entonces, jugátela un poco. A mí me parece bastante tibio", insistió en relación a la postura de Mengolini, quien ya había tenido un cruce con un movilero del mismo programa días atrás.

Para Conte fue "maravilloso lo que sucedió", que Cecilia Ce "se haya animado a hablar". "Detrás de ella había varias mujeres que necesitaban expresarse. La apoyo 100% y me parece que está buenísimo. De hecho surtió un efecto bastante rápido porque ya lo sacaron de sus espacios", aseguró.