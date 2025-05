Ricardo Darín en modo "Bombita": domó a libertarios en redes después de dejar en ridículo a Caputo

En una nueva edición de la icónica mesaza de Mirtha Legrand, el reconocido actor Ricardo Darín no dejó pasar la oportunidad para compartir su perspectiva sobre el actual estado económico del país. El actor de El Eternauta se refirió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes propusieron un plan para incentivar el retiro de dólares del famoso "colchón" de los argentinos.

"Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados", comentó Darín, sugiriendo que las propuestas gubernamentales parecen estar desconectadas de la realidad que enfrentan muchos argentinos.

Ricardo Darín con la máscara de Juan Salvo de El Eternauta

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención lo de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", añadió el actor, subrayando la disparidad entre las políticas económicas y las vivencias cotidianas.

La referencia de Darín a una docena de empanadas que, según él, costarían 48 mil pesos, no tardó en generar revuelo en las redes sociales. Usuarios en X se apresuraron a criticar al artista por sus comentarios, acusándolo de haber sido más indulgente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: "Nunca te leí y escuché tan picante en el gobierno kirchnerista. Ahora vemos descubrir todos los males, raro...", escribió un usuario, a lo que Darín respondió con un toque de humor: "Tenés mala memoria, pero no pasa nada. No sos la única persona".

Las respuestas de Darín

En la misma línea, le preguntaron a Darín: "¿Qué te hace ser un ser tan especial? Decinos qué comes así comemos lo mismo que vos crack". El actor usó su lengua filosa e ironizó: "Empanadas".

Por su parte, las críticas no se hicieron esperar y las cuentas afines al Gobierno inundaron las redes con burlas hacia Darín, incluso el presidente compartió memes del actor junto a una empanada de oro, haciendo alusión a sus polémicas declaraciones.

El incendiario posteo de Javier Milei

Por su parte, el Ministro de Economía Luis Caputo no tardó en reaccionar. Durante una entrevista en LN+, expresó sentirse con "vergüencita ajena" al escuchar a Darín: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular", afirmó Caputo, sugiriendo que el precio mencionado por Darín corresponde a locales exclusivos. "Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más caros. Pero no valen eso, Ricardito", ironizó.

Caputo concluyó con una última chicana: "Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no".

La polémica del precio de las empanadas que expuso Ricardo Darín fue el epicentro de cientos de tweets en contra del actor por parte de la psicótica granja de trolls libertarios que estuvieron a la orden del día. Sin embargo, ni Luis Caputo ni Javier Milei pudieron escapar a la polémica decisión de incentivar a los argentinos a sacar los dólares debajo del colchón.