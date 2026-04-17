"La leyenda continúa": el mensaje tranquilizador de Mirtha Legrand tras faltar a grabar su programa

Luego de ausentarse a la grabación de su programa en El Trece, Mirtha Legrand tranquilizó a su público con un mensaje en sus redes sociales en el cual explicó que sólo está resfriada. El faltazo fue justo en el programa que tendrá un gran contenido sobre las denuncias falsas, con el proyecto de la senadora Carolina Losada, y la presencia del empresario Ricardo Biasotti, absuelto por la acusación de acoso contra la hija que tuvo con Andrea del Boca. Será reemplazada por Juana Viale.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa. Sólo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito. ¡Chau, chau!", escribió la diva en su cuenta de X (ex Twitter), luego de faltar a la grabación del programa que además contará con la presencia de los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi.

El mensaje tranquilizador de Mirtha Legrand tras su ausencia a grabar su programa por un "resfriado".

"Aparentemente no es nada grave. Pero va a ser reemplazada por Juana Viale. El programa con Biasotti se hace igualmente. Se graba dentro de un rato, pero no va a estar "Chiquita" conduciendo porque está engripada", reveló horas antes Ángel de Brito, desde su programa de streaming en Bondi.

"Me extraña que Mirtha falte por una gripe. Pero bueno, por ahí está mal de la voz o con mocos. Con algún tipo de congestión, porque es un ser humano Mirtha", lanzó con ironía el conductor, y quien puso en duda la realidad de la enfermedad de su colega. "Lo mejor para "Chiquita". Ojalá se reponga y pueda volver a grabar la semana próxima", cerró.

Al mismo tiempo De Brito consideró que el desafío de conducir el programa con esos inivitados sería "difícil" para la nieta de la diva. "Es un programa que va a tener que improvisar, porque no sé si está en el tema Biasotti, la ley de Carolina Losada. No sé si está muy bien informada", opinó. "Mirtha sabe, ve. Juana hace más un programa de charlas con actores, es distinto", sumó después.

Los testimonios de los familiares a La Nación también fueron tranquilizadores. "Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien", explicaron. Al mismo tiempo destacaron el buen ánimo de la conductora y su deseo de ir a grabar hasta último momento. "Se resistió bastante, pero está con catarro", detallaron.