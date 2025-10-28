Robertito Funes estalló y se puso picante con Nancy Pazos: "Nunca sufrí nada de lo que esta señora dice"

¡El show está servido! Nadie deja hablar del tenso cruce entre Nancy Pazos y Robertito Funes, dos figuras destacadas del ciclo A la Barbarossa. Las declaraciones cruzadas entre ambos dejaron prendidas fuego las redes sociales y los pasillos de Telefe, dejando al descubierto una interna que nadie pedía pero que todo el mundo esperaba.

Todo comenzó cuando Nancy lanzó una polémica declaración sobre su colega, calificándolo como "una pobre persona, maltratada en su infancia por su condición sexual", después de haber recibido una catarata de hate porque su ex marido, Diego Santilli ganó las elecciones de medio término con el sello de La Libertad Avanza, partido que está en las antípodas políticas de la periodista que cada día que pasa se vuelve más peronista.

El palito de Robertito a Nancy

Estas palabras no solo generaron un revuelo mediático, sino que también tocaron fibras sensibles en Robertito, quien decidió no quedarse callado. En el programa Puro Show, Funes rompió el silencio y expresó su profundo malestar: "Lo que ella dijo me parece de muy mal gusto. Yo nunca hablé de su vida privada ni de la de nadie, y ella habló de la mía y de mi familia. Es horrible", dijo con tono de victimización y no haciéndose cargo de sus comentarios anteriores.

El periodista dejó claro que sus 30 años de carrera han estado marcados por el respeto hacia sus colegas: "No voy a hablar más de Nancy Pazos, que diga lo que quiera. Esto va a pasar, ojalá que sí. A mí me molestó porque en los 30 años que tengo de carrera, nunca han hablado de mi vida privada o de mi familia, que me ha criado muy bien. Fui un chico muy feliz y nunca sufrí nada de lo que esta señora dice", expresó odiado.

Pero esto no quedó ahí. Robertito también insinuó que los dichos de Nancy podrían tener un trasfondo estratégico: "Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista". A pesar de su enojo, intentó -como nunca- bajar los decibeles.

La tensión en el equipo parece haber escalado en los últimos días porque según contó Funes, el viernes pasado Nancy pidió conducir sola el programa, pero el canal decidió que compartiera la conducción con Analía Franchin, algo que no habría caído bien a la periodista: "El canal estuvo bien en ponerla con Analía. Ahora esta semana ella no va a venir porque estoy yo", afirmó Robertito bastante picante.

Robertito Funes

Como quien no quiere la cosa, Robertito Funes dio una estocada final a Nancy Pazos dejando ver quién es el preferido de Telefe: "Acá muerden todos el hueso, pero la conductora es Georgina Barbarossa. Cuando no está ella, el que conduce soy yo", expresó tajante.