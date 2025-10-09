Roberto Piazza no entiende el estilo de Javier Milei: "¿Por qué usa una campera arriba de la otra?"

Roberto Piazza vivió una noche histórica: recibió un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria en el mundo de la moda pero también por su tarea filantrópica en la que se destaca la revisión y resolución de casos de abuso infantil a lo largo y a lo ancho del país.

Militante ferviente de La Libertad Avanza y el plan de gobierno de Javier Milei, decidió vestir el recinto del bar El Molino que pertenece al Senado de violeta, color por excelencia libertario. Es por eso que tanto él como su esposo Walter Vázquez lucieron trajes en violeta y negro; del mismo color estaban vestidas las modelos que acompañaron en el acto que mezcló palabras del diseñador, lágrimas de sus amigos presentes y una lista de famosos que incluyó desde Lía Salgado, Nancy Duré, Juan Acosta, Cacho y Alejandra Rubio entre otros.

Homenaje a Roberto Piazza por sus 50 años de trayectoria

Los guiños al partido político no frenaron ni un instante y varias veces se escuchó la frase de guerra de Milei, "¡Viva la libertad Carajo!". Es en este contexto que Piazza también charló con BigBang y respondió las preguntas más picantes; entre ellas, el diseñador contestó algunas sobre el estilo del presidente libertario.

"Es la primera vez en mi historia, en mi carrera que yo soy conocido o amigo de un presidente. Ahora Javier está cambiando un poquito el estilo, de a poquito", dijo y contestó la pregunta del millón: por qué el presidente usa una campera sobre otra; descolocado, Piazza contestó: "Él insiste, él ama las camperas, así que ya desistí de cambiárselas".

Javier Milei

Sobre por qué usa una arriba de la otra, contestó: Tendrá frío, qué se yo. Se lo voy a preguntar, ¿por qué usa una campera arriba de la otra?... Porque él es morrudo, tiene músculos", reflexionó.

Además, explicó : "Ahora está cambiando el estilo cuando va a lugares más formales y con una buena firma, buenos trajes, se cortó un poco el pelo. No le dan mucha importancia... como Karina, no le dan mucha importancia porque no tienen tiempo, me dice, 'Yo no tengo tiempo de pensar, tengo que entrar en la ropa, me la pongo y salgo'".

Karina y Javier Milei

Sobre la hermana presidencial, Piazza confesó que también intentó cambiarle su estilo junto a un colega: "Estamos los dos tratando de convencerla", dijo y en la misma línea agregó: "Lo que pasa que mi ropa, la ropa que yo hago, es ropa de suntuoso lujo, te dice, '¿Dónde me la pongo?', me dice Karina; Ahí le digo 'algún día que viajes a algún lugar o una gran gala que nadie te critique, ahí sí te puedes poner'". Pero un vestido de esto puesto en Karina, la gente le va a decir de todo", reconoció.

Piazza también habló sobre el conflicto que Javier Milei tienen con el colectivo LGBT desde que en Davos relacionó a la comunidad gay con la pedofilia. Respecto a este tema, explicó su posicionamiento: "Yo fui y soy muy amigo de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina). De hecho, cuando me casé, ellos fueron testigos de mi casamiento y me llamaban a mí más que a ellos para hablar sobre el casamiento igualitario".

Roberto Piazza y la Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy, Vilma Bedia

En esa línea explicó: "Lo que pasa es que la LGBT en general se politizó demasiado. Y yo no admito que se politice algo que es tan eh importante siendo yo gay", dijo y agregó: "Entonces se descubrieron cosas que fueron subsidios y cosas así que yo no estoy de acuerdo. Yo no voy más a las marchas por ahora, hasta que no dejen de hacer obscenidades en la calle, yo no voy a pertenecer", dijo el diseñador contundentemente.

Respecto a la propia politización de su evento, negó absolutamente todo: "Mi acto no fue político, mi acto fue una entrega de una senadora de la La Libertad Avanza. Yo apoyo a Milei, obviamente, no voy a no voy a cantar la marcha peronista acá dentro. Pero no fue un acto político, fue una acto de Libertad Avanza pero no fue pedido por mí, que fue el mejor todavía. Como yo dije al principio, yo siendo amigo de Javier puedo decir, 'Che, ¿por qué no me dan el señor ilustre de la legislatura?'".

Roberto Piazza contó cómo fue la previa a su homenaje por los 50 años de trayectoria: "Un día me llama por teléfono alguien y me dice, te tenemos que dar esto' y yo ideé vestirme de violeta. Yo ideé traer las chicas vestidas de violeta y yo ideé dar un poco de esperanza porque se escuchan tantas cosas feas, tantas mentiras y tantas cosas que no sabemos las verdades, que de repente yo prefiero hablar de cosas lindas".