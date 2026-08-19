"Se olvidó un cero": la insólita justificación del hermano de Adorni ante el juez Rafecas

Luego de que haber quedado en el ojo de la tormenta por la causa por enriquecimiento ilícito que llevó a la renuncia a la Jefatura de Gabinete a su hermano Manuel Adorni, el diputado provincial Francisco Adorni se presentó de forma espontánea ante el juez Daniel Rafecas para evitar que lo llamen a una declaración indagatoria por las irregularidades que figuraban en su declaración jurada de bienes y explicó que, por una confusión involuntaria, registró como 13.000.000 de pesos una hipoteca que era de 130.000.000.

"El hermano de Manuel Adorni se presentó espontáneamente ante el juez Daniel Rafecas para evitar ser llamado a indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito y falsear la declaración jurada, como lo había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán", reveló la movilera Mercedes Ninci, en una intervención que brindó en el informativo de Radio Mitre.

"Francisco Adorni explicó en un escrito que no quiso mentir, simplemente se olvidó de un cero en la cifra del crédito hipotecario que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en City Bell. Puso 13.000.000 de pesos en lugar de 130.000.000", continuó la periodista, quien brindó en su aparición una de las primicias más importantes de la jornada.

Según destacó Ninci, el diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) destacó "que la equivocación no fue deliverada, aunque él sea contador". Además, "agregó que, entre otros ingresos, recibió en el 2025 24.500.000 de pesos por la venta de un inmueble que heredó de su padre".

Francisco Adorni, hermano del vocero Manuel Adorni, tuvo un cargo en el Ministerio de Defensa por el que cobraba 2,6 millones de pesos.

La también panelista de televisión, se dio el gusto de dejar un comentario picante durante su intervención en el informativo cuando señaló que "a diferencia del ex jefe de Gabinete, Francisco Adorni presentó los números al Juzgado", en contraposición a lo que había hecho el amigo del presidente Javier Milei, quien directamente los expuso ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Francisco Adorni asumió en los últimos meses como diputado provincial, luego de haber quedado desde 2024 al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa que encabezaba Luis Petri. Lejos de ser un anticasta, en 2002 se sumó a la la Secretaría de Hacienda de Ezeiza y desde 2004 estuvo en el Consejo de la Magistratura bonaerense. "Trabajo en la administración pública desde el inicio de mi vida laboral", reconoció en algún momento.