Nadia Beller apuntó contra Cerimedo tras sobrevivir al ataque: "Me mintió para que yo vaya"

Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros, pero todavía intenta reconstruir qué ocurrió detrás de aquella emboscada. Desde una cama de hospital y mientras cursa un embarazo de cuatro semanas, la mujer volvió a señalar directamente a Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de Javier Milei, como responsable de haberla enviado al lugar donde fue atacada por dos sicarios.

Fernando Cerimedo

En diálogo con Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por C5N, Beller habló de sus dolores físicos, de las secuelas emocionales que le dejó el ataque y de las sospechas que mantiene sobre su pareja, actualmente detenido en Bolivia. "Yo estoy plenamente segura de que él no coordinó", afirmó al ser consultada sobre si Cerimedo había organizado el atentado.

Y rápidamente explicó por qué sostiene esa acusación: "Él fue el que me pidió esa reunión con esta gente que supuestamente iba a entregar información". Según su relato, Cerimedo no solamente le habría indicado que asistiera al encuentro, sino que además le habría garantizado que estaría protegida. "Fernando me mintió para que yo vaya", sostuvo Beller. Y agregó: "Él me dijo que nadie se atrevería a hacer algo así, en un hotel donde hay cámaras, hay gente y demás".

Beller explicó que había sido convocada para recibir supuesta información relacionada con el expresidente boliviano Evo Morales, entre ella fotografías y datos sobre un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 13 años. "Supuestamente me iban a entregar información sobre el expresidente Evo Morales, sobre un caso de violación a una niña de 13 años, además de unas pruebas de un narcotráfico", relató.

Nadia Beller desde el hospital

La mujer aseguró que Cerimedo conocía el supuesto caso y que incluso le pidió que colaborara para conseguir pruebas. "Él me dice: 'sí, yo sé de ese caso'", contó Beller. "Ayúdame a conseguir algo", habría sido el pedido del consultor. La situación se volvió todavía más inquietante cuando cambiaron el lugar del encuentro. Según Beller, Cerimedo le pidió que compartiera su ubicación en tiempo real y volvió a asegurarle que tendría custodia. "Cuando ellos me querían recoger de un lugar para llevarme a otro, me dice: 'vos me mandás ubicación en tiempo real, yo hago que te sigan'", relató.

Pero, cuando llegaron los atacantes, esa supuesta protección nunca apareció. "Nadie confrontó a los sicarios, absolutamente nadie", aseguró. "Hubo un solo tiro al aire contra ellos y nada, nada, nada. Nadie, me mintió". La frase resume una de las principales sospechas que Beller mantiene sobre lo ocurrido: si realmente había efectivos destinados a protegerla, ¿por qué ninguno intervino cuando dos hombres vestidos como repartidores le dispararon? La mujer también reconstruyó el momento del ataque. Según contó, los dos agresores se acercaron primero caminando y luego se abalanzaron sobre ella. "Yo ahí me doy vuelta y caigo de pecho al piso", relató.

Fernando Cerimedo habría mandado a matar a su ex, Nadia Beller

Beller decidió quedarse inmóvil después de los disparos porque temía que los atacantes regresaran. "Yo creo que si no hacía eso, me remataban en el piso", afirmó. Incluso escuchó a los atacantes hablar mientras escapaban. "Uno de los hombres dice: 'ya está, vamos, vamos'", contó. Después, mientras permanecía tendida, algunas personas comenzaron a acercarse. "En una primera instancia gritaban que estaba muerta. Y luego yo empecé a respirar más fuerte... y dijeron: 'está viva, está viva'".

Beller aseguró que un hombre que se presentó como médico se negó a ayudarla a ingresar al hotel. "Yo en mi susto pensaba que iban a volver a rematarme. Les decía: 'van a volver, me van a matar, por favor, métanme'", relató. "El tipo se negó rotundamente". Después llegó una ambulancia, aunque Beller también cuestionó el procedimiento de traslado. "Yo les exigía que me lleven a un hospital", sostuvo.

La historia también sumó otro elemento que Beller considera sospechoso: la aparición de un hombre que dijo ser policía. "Fue el primero al que yo le digo que sospecho de Fernando", explicó. Sin embargo, cuando llegó al hospital y aparecieron otros efectivos, la situación se volvió extraña. "Cuando llego al hospital y aparecen otros policías, me preguntan quién es esa persona", contó. Y remató: "Yo no tengo la más peregrina idea de quién es esa persona, que conmigo se presentó como policía y tenía placa".

Beller incluso aseguró que posteriormente tuvo otro episodio que incrementó su temor. Según su relato, un supuesto policía vestido de civil intentó ingresar a su habitación con una mochila. "Mi hermana le preguntó a la policía si lo conocían, y dijeron que sí, y mi hermana cuestionó por qué venía vestido así, de civil, y él no se identificó", contó. Para la mujer, la posibilidad de que se tratara de alguien enviado para atacarla no puede descartarse: "Tranquilamente puede ser un sicario".

Fernando Cerimedo y Nadia Beller

Beller también involucró en sus sospechas a sectores de las fuerzas de seguridad bolivianas, aunque aclaró que no tiene certezas sobre quiénes estuvieron detrás del ataque. "No lo dudo, porque Fernando coordinaba con varios grupos de la Policía, del Ejército, con los ministros de Gobierno y de Defensa", afirmó. En ese sentido, mencionó una supuesta casa de seguridad cercana al lugar donde ocurrió el ataque. "Fernando mantenía una casa de seguridad a la vuelta de donde estaban los sicarios", aseguró. Y lanzó una hipótesis todavía más grave: "Entiendo que estaban ahí los policías que supuestamente iban a aprehender a Evo Morales, pero ahora tengo la seria sospecha de que en realidad era la gente que él estaba organizando para que me maten a mí".

Nadia Beller es atacada por dos personas vestidas con elementos de Pedidos Ya

Se trata, por ahora, de afirmaciones de Beller que deberán ser contrastadas por la investigación judicial. Mientras Beller expone públicamente sus sospechas, la Justicia boliviana avanza sobre una de las pruebas que podría ayudar a determinar qué ocurrió: el celular y la computadora de Cerimedo. La fiscal Yolanda Aguilera ordenó el peritaje de ambos dispositivos, secuestrados cuando el consultor fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.

El teléfono, según fuentes judiciales, podría ser revisado con mayor facilidad porque Cerimedo habría entregado voluntariamente la clave de acceso. Además, la Fiscalía prepara la acusación formal por tentativa de femicidio y solicitará que Cerimedo permanezca detenido durante 180 días mientras avanza la investigación. El consultor, por su parte, se negó a declarar ante los fiscales por recomendación de sus abogados.

La causa también se complicó por lo encontrado durante los allanamientos vinculados con Cerimedo. Según informó la Fiscalía boliviana, en su departamento se encontraron importantes sumas de dinero, compartimentos ocultos con objetos de valor, un teléfono satelital, una camiseta de la Policía de Bolivia, valijas, una moto con las llaves puestas y un automóvil que aparentaría ser oficial. También aparecieron tarjetas personales en las que Cerimedo se presentaba como "asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia".

A raíz de esos hallazgos, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación separada por presunto enriquecimiento ilícito. El propio presidente boliviano, Rodrigo Paz, reconoció que Cerimedo es asesor suyo y aseguró: "He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido". La situación adquiere una dimensión todavía más delicada por el estado de Beller. La mujer aseguró que permanece con fuertes dolores y que los médicos evitan suministrarle determinados medicamentos por su embarazo. "Tengo un embarazo de cuatro semanas", confirmó en C5N.

Nadia Beller al momento de traslado tras los disparos

Y explicó: "Estoy tolerando dolores indecibles, porque los médicos están evitando poner medicamentos más fuertes para no dañar al bebé". Según dijo, los médicos le informaron que el embarazo continúa estable. Pero el temor no desapareció. "De hecho, tengo temor hasta de la Policía", confesó. La investigación deberá determinar ahora qué hay detrás de las acusaciones de Beller, quiénes fueron los autores materiales del ataque y, sobre todo, si existió una planificación previa. El peritaje de los dispositivos electrónicos de Cerimedo podría convertirse en una pieza central para reconstruir comunicaciones, movimientos y eventuales contactos previos al atentado.