Rodrigo Noya contó cómo es trabajar con Gerardo Romano y Ana María Picchio en "El Secreto"

La mirada de Rodrigo Noya no dista mucho de la del niño que se popularizó por defender a su hermana en el ciclo Agrandadytos que conducía Dady Brieva. Aunque la experiencia desde ese momento a hoy también se refleja en sus ojos y en cada respuesta que da a BigBang . Hoy, como un actor consagrado, integra el elenco de El Secreto de Manuel González Gil, obra que se estrena el miércoles 20 de agosto en el Teatro Multitabaris.

Allí Noya comparte elenco con Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari, una experiencia que definió como "clases teatrales" y "aprendizaje". La obra habla sobre las familias y los secretos, algo que cualquier espectador conoce de su experiencia personal. Aunque en su caso tiene el plus de que su salto a la fama fue a partir de contar cosas de sus padres y hermana frente a una cámara de televisión.

En la entrevista también se refirió a su cuñado Nicolás, hermano de su pareja, quien ahora está bien, pero estuvo casi 20 días en terapia intensiva por una golpiza que recibió en Junín, provincia de Buenos Aires. Al hombre lo confundieron con otro, aunque recientemente y sin importar eso la Justicia detuvo al agresor.

Tu crecimiento lo ve cualquiera. Ahora en teatro, pero en televisión, hacés de todo...

- Menos de altura (risas).

Imaginate que quienes te vieron desde chiquitito en la tele ahora ven un actor consagrado. Y hoy te toca El Secreto con un plantel de primera. ¿Cómo te hallaste?

- Primero con una felicidad absoluta. Gerardo Romano, Ana María Picchio, Gabriela Sari, un director increíble como Manuel González Gil, una producción hermosa acá en calle Corrientes. La verdad es que es una felicidad absoluta. Cuando me llegó el proyecto lo primero que me salió decir fue: "sí, ¿cuándo empezamos a ensayar?". La obra es hermosa, un texto increíble. Y es todo un aprendizaje trabajar con Gerardo y Ana María. La verdad es que son clases teatrales. Son esos baluartes que uno cuando le toca trabajar tiene que aprovechar.

Rodrigo Noya preparado para el estreno de El Secreto de Manuel Gonzáles Gil.

Hay mucha oferta teatral en Buenos Aires y ésta obra tiene que disputar con un montón más. ¿Cuál creés que es el valor agregado que puede venir a ver el espectador?

- El Secreto invita a la reflexión, mucho. Algo que creo que cuando vas a ver una obra está bueno. Que te permita pensar o analizar determinadas cosas. Toca la cotidianeidad de cualquier familia, porque habla justamente de una familia que a las primeras es simple y debido a un secreto que se sale a la luz, empiezan a ocurrir un montón de situaciones en las cuales ellos se ven interpelados. ¿En qué familia no hay un secreto o en alguien ha guardado algo durante muchos años y de repente lo ha tenido que sacar a la luz?

Pasa muchas veces y creo que el tono de humor que le estamos dando con la obra y las situaciones dramáticas, hace que la obra pase por distintas emociones en las que el espectador lo va a disfrutar mucho. Va a ser un lindo espectáculo y para invitar a la reflexión, que está bueno.

Rodrigo Noya y su hermana, cuando participaban del ciclo Agrandadytos de Dady Brieva.

En el caso de tu familia, los secretos se los tuvo que bancar que los contaras en vivo y en directo.

- Yo no me guardaba ningún secreto, ese es el gran error. O bueno, me llevó a donde estoy hoy. Pero mis papás lo sufrieron porque yo agarraba y cosa que se contaba en mi casa, iba y la contaba.

¿Cuánto queda de ese Rodrigo que cautivó tanto al espectador en la televisión en Agrandadytos?

- El Rodrigo actor obviamente fue producto de todo el camino. Yo en realidad nunca pensé que iba a actuar. Me fue sucediendo y eso se fue terminando de formar, se construyó en mi vida. Porque fue como palo a palo. Fui creciendo haciendo esto y hoy lo amo. Y lo que siento que sí queda es que yo siempre me sentí el mismo. Crecí de edad, pero la transparencia con la que me veía de chico es con la que hoy me manejo en la vida. Siempre fui así, siempre fui muy familiar, siempre fui muy de mis viejos, de mi hermana, de todo lo que sea construir en familia y eso me va a quedar siempre.

Rodrigo Noya y su novia Luisina Rotelli. El hermano de ella estuvo 18 días en terapia intensiva.

Recientemente tu nombre también estuvo vinculado a noticias por algo no tan afortunado. Entiendo que está bien, pero que sufrió un golpe tu cuñado Nicolás en Junín, ¿Cómo siguió él? Porque detuvieron al hombre que lo golpeó.

- Bueno, fue una situación muy muy fea, que no se la deseo a ninguna familia. Muchísimo menos a los que somos papás y tenemos hijos. Al hermano de mi novia le pegaron injustamente, se lo confundieron y terminó en terapia intensiva durante 18 días. Logramos, por medio de la Justicia y la fiscalía de Junín, al que lo agredió meterlo tras las rejas. Él ahora atraviesa su momento de recuperación y está con todo el tratamiento del golpe que tuvo, que la verdad que fue casi fatal. Hoy ya lo tenemos con nosotros y lo podemos seguir disfrutando y se lo agradecemos muchísimo a los médicos. Pero mucho a Dios también.