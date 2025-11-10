Roxette vuelve a Argentina: quién es Lena Philipsson que reemplazará a Marie Fredriksson tras su muerte

La icónica banda sueca Roxette, que confeccionó algunos de los mayores éxitos del pop-rock de los años '80 y '90, vuelve a los escenarios con una gira mundial que promete revivir la magia de sus clásicos inmortales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será testigo de este esperado regreso el próximo 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Con Per Gessle liderando este renacer musical y la incorporación de Lena Philipsson, una de las voces más destacadas de Suecia, Roxette emprende un nuevo capítulo de su historia.

Per Gessle y Lena Philipsson

Esta nueva formación no es una novedad porque ya enamoró a miles de fans en Sudáfrica y Australia con funciones completamente agotadas, es un emotivo tributo a su legado. Canciones como The Look, Listen To Your Heart o It Must Have Been Love volverán a resonar con la misma fuerza que las convirtió en himnos generacionales.

Sin embargo, este regreso está impregnado de melancolía por la ausencia física de Marie Fredriksson, quien falleció en 2019 tras una valiente lucha contra el cáncer que deja un vacío imposible de llenar: es que su voz y su carisma fueron el alma de Roxette durante más de tres décadas.

Roxette en el Movistar Arena

Pero lejos de ser un adiós definitivo, esta nueva etapa es un homenaje a su memoria y a la conexión única que compartió con millones de fans alrededor del mundo. La preventa para este esperado show comenzará el jueves 13 de noviembre a las 13 horas exclusivamente a través del sitio web del Movistar Arena.

Se espera una alta demanda, pues el fandom argentino siempre fue fervientes oyente de Roxette. Este regreso será una velada impresionante que promete un viaje sin igual a las décadas ochenteras y noventeras pero con voces y sonidos renovados. ¡Gloria eterna a Roxette y a Marie Fredriksson!