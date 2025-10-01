Rumores, "picos" y desmentidas: el apasionado encuentro entre Juli Poggio y Martín Salwe tras los Martín Fierro

El glamour de los Martín Fierro no terminó cuando se apagaron las luces del escenario. Muy por el contrario, el verdadero show se trasladó al Hotel Hilton y a los boliches de Puerto Madero, donde las estrellas celebraron hasta la madrugada. Allí, entre brindis y miradas cómplices, se desató una de las historias más comentadas: el supuesto encuentro entre Juli Poggio y Martín Salwe. El relato que encendió la mecha llegó desde LAM, donde Pepe Ochoa jugó al enigmático y reveló una escena que, según él, pasó desapercibida para las cámaras de la transmisión oficial. "Ayer fuimos a un boliche después de ganar el premio", comenzó con su relato.

Y siguió: "Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice '¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?'". A partir de allí, las piezas comenzaron a encajar: "Empiezo a atar cabos. Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato que empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente. Ella fue a la habitación. Él disimuló. Lo que pasaba es que como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir", contó el panelista.

Según explicó, fue la ex Gran Hermano la que "habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos". Mientras Yanina Latorre aportaba un dato picante: "Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio", la versión tomó fuerza en redes sociales. Sin embargo, la propia protagonista se encargó de poner paños fríos. El encargado de preguntarle cara a cara fue Fefe Bongiorno, amigo de Poggio, que compartió la respuesta de la actriz: "Ahí le pregunté a Juli por esta situación. Me dice 'Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos'". Y agregó: "Me fui a dormir a la habitación con una amiga".

Fabrizio Maida y Julieta Poggio.

La declaración buscó desactivar los rumores, aunque no logró borrar la sospecha de quienes juran haber visto algo más que un beso al paso entre la ex Gran Hermano y el ex concursante de El hotel de los famosos. Lo cierto es que Juli Poggio ya había contado semanas atrás, en Almorzando con Juana, que mantiene una relación abierta con su novio Fabrizio Maida, bajo reglas claras: priorizarse mutuamente y evitar los celos. "Si estoy en un evento, puedo dar besitos, pero lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito. Son como unos permitiditos", explicó entonces con total naturalidad. Con ese marco, lo sucedido en la gala puede leerse como un simple "permitido".