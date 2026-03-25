Sacada, Malena Pichot disparó contra Mariana Brey: "Este gato anabolizado en el '76 estaría bancando la dictadura"

Llegó el día tan esperado por todos: ese es el día en el que la actriz, directora y conductora de radio Malena Pichot se sacó con las mujeres que apoyan el régimen de ultraderecha que gobierna por estos días la Argentina. Es que en una fecha conmemorativa como el 50° aniversario del último golpe de Estado en manos de la Junta Militar, los discursos que reivindicaron ese terrorismo de Estado se pusieron sobre la palestra.

Cabe destacar que esas líneas de pensamiento fueron de un sector minoritario pues la Plaza de Mayo, Casa Rosada, Avenida de Mayo, Plaza de los Dos Congresos y el mismo Congreso de la Nación estuvieron resguardados por alrededor de un millón de personas que se pronunciaron en contra de las políticas de Javier Milei y Victoria Villarruel que no hacen más que desestimar el dolor de las familias de las 30.000 personas detenidas y desaparecidas entre 1976 y 1983.

Concurrieron un millón de personas a Plaza de Mayo. Foto: drone SipreBa

Es en este contexto que las mujeres libertarias salieron a reivindicar los crímenes atroces de los militares e incluso cuestionaron la cifra de los desaparecidos. "El futuro no se construye con relatos incompletos (...) hay que contar la historia completa", dijo la periodista Mariana Brey en su programa en el stream de Carnaval. Es ese mensaje fue contestado por Pichot que con ironía expresó: " Este gato anabolizado en el 76 estaría bancando la dictadura ".

Pero no se quedó ahí porque además, reflexionó: "A todos los mierdas 'de la historia completa' dejen de hacerse los pelotudos que la cuestión se soluciona pidiéndole a los militares vivos que entreguen la lista de desaparecidos".

Este gato anabolizado en el 76 estaría bancando la dictadura https://t.co/OHImW4rXwW — malena pichot (@malepichot) March 24, 2026

Sin embargo, las horas siguieron pasando y los videos sobre "memoria completa" y reivindicación se siguieron publicando. Así lo hizo Karen Reichardt, la flamante diputada electa quien siguió el discurso calcado libertario y es a esto a lo que Pichot respondió furiosa: "Si querés la historia completa pedile las listas a los militares reverenda hija de puta" y, minutos más tarde y ya más calmada pidió: "Basta con estas lacras".

Luego de esas horas de furia, Malena volvió a tomar sus redes sociales oficiales y dijo una verdad como templo: "Cualquier basura que diga 'los dos demonios' y 'quiero la historia completa' o 'hubo excesos' es cómplice de los violadores, torturadores y asesinos y así les voy a hablar. Los milicos no solo robaron bebés sino que los torturaron salvajemente y ustedes jodiendo con un número ", dijo en referencia a los que cuestionan si fueron o no 30 mil.

Basta con estas lacras https://t.co/9F3GuwXzEZ — malena pichot (@malepichot) March 24, 2026

Pero con el gobierno de las fuerzas del cielo, la querida Malena Pichot no tendrá paz. Es que hoy, 25 de marzo, La Libertad Avanza publicó un video que para "celebrar" el Día del Niño por Nacer para "proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan". A esto, la actriz fue clarita y contundente: "Chicos por dios están a favor de robar y torturar bebés y violar embarazadas. ¡Nadie les cree nada! Ya termínenla ".