Jorgelina Cardozo estalló en redes: desmintió rumores de infidelidad con Di María y desató una guerra digital con un usuario

Durante el fin de semana se difundió en redes una información bomba de Jorgelina Cardozo y Ángel Di María: supuestas infidelidades pusieron los pelos de punta su esposa que salió a exponer la verdad. Todo comenzó cuando en X sugirió que la esposa del futbolista de Rosario Central había revisado la lista de ingresos del barrio privado donde vive con la familia y que había encontrado nombres de modelos.

Jorgelina Cardozo mostró las garras para defender, una vez más, a Ángel Di María

Esta versión hizo enojar mucho a Jorgelina Cardoso quien le contestó de manera directa a Gonzalo Sotelo desmintiendo rotundamente esa versión y hasta incluso publicando su número de teléfono. "Jajaja ¿Querés fama tontito? Este no es el camino, te metiste en la boca del lobo. Tenés que volver a nacer para ser más inteligente", comenzó desde sus historias de Instagram la esposa de Fideo.

Jorgelina Cardozo desmintió información difundida de su familia y estalló la polémica

Luego siguió con varios mensajes más mostrando las fotos del joven en cuestión y llamando a los hinchas a dejarle saludos a su teléfono: "Es el chico que quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele... Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando... Colaboren guerreros". Más de una vez, la mujer de Di María demostró no tener problema de tomar cartas en el asunto cuando su familia está en juego; y esta no fue la excepción: "Se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia. Si alguien quiere ayudarlo, les dejo su teléfono".

Gonzalo Sotelo recibió amenazas por parte de fanáticos de Jorgelina Cardozo y Ángel Di María

Ante esta situación, el joven reaccionó mostrando alguno de los mensajes vía WhatsApp que le llegaron al instante: "Si me pasa hago responsable a la que filtró mi número", advirtió. "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y mentir. Fin", le respondió Jorgelina muy enojada por esa versión que deslizó el joven en las redes.

Pedido de disculpas

Después de unas horas de intensa pelea digital, Gonzalo Sotelo publicó una historia en su cuenta de Instagram donde le pidió perdón a Jorgelina Cardoso y reconoció su error al no chequear la información: "Acabo de hablar con Jorgelina", comenzó.

Gonzalo Sotelo terminó pidiendo disculpas por difundir información de Di María y su esposa

El joven siguió: "Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas. Paren con las amenazas de muerte no tiene nada que ver", indicó. En cierta tregua, la mujer de Ángel Di María borró todas las historias donde exponía al joven y dio por terminado el tema tras ese pedido de disculpas públicas: "Cuentas claras conservan la amistad", concluyó. Eso sí, cuando eliminó sus posteos, ya fue demasiado tarde porque se habían viralizado en otras plataformas.