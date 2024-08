Sandra Borghi contó la verdadera razón por la que la corrieron del noticiero de El Trece

Luego de que su nombre estuviera en en centro de la escena por ser la mujer de confianza de la ex primera dama Fabiola Yáñez, y que inclusive su prestigio se viera envuelto en acusaciones respecto al gasto de los viáticos que le da el Grupo Clarín, Sandra Borghi utilizó sus redes sociales para contar las razones por las que no estuvo al aire de Mediodía Noticias de El Trece y adelantó que este miércoles volverá a la pantalla.

"Resumen de este julio y agosto", comenzó la periodista su publicación, la cual estuvo acompañada por distintas imágenes de ella y ella con su familia y amigos. "Fueron días muy intensos. Tan intensos como dolorosos (no les voy a mentir). Y mi cuerpo me pasó factura con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar", detalló la mujer respecto al padecimiento que la mantuvo lejos de la pantalla durante el último tiempo.

Sandra Borghi y la publicación donde agradece el apoyo de su gente, tras el escándalo de los viáticos en Grupo Clarín.

"Pero como dice la canción que elegí en este posteo, me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo no siempre salen como planificamos", lanzó la reportera en la publicación que está musicalizada por El Arrebato y su canción Gente Luminosa. "Me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida", añadió.

"Me cuesta entender la maldad y la mentira, me costó mucho tener que explicar mil veces cosas que no hice, pero como dice la canción me quedo con esos que me pusieron mil mensajes y que me abrazaron fuerte", sostuvo Borghi después. " Mañana vuelvo al noti. Probablemente con una curita en la frente y otra en el corazón. Pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida . Gracias a todos los que me pusieron ese mensaje que tanto me ayudó", cerró.

Sandra Borghi y la parte de su publicación que le molestó a Vanesa Herrera de Noble.

Cabe recordar que la periodista se vio envuelta en una acusación en la que formó parte Vanesa Herrera de Noble, una de las herederas del Grupo Clarín, quien respondió con dureza una publicación que había hecho Borghi para referirse a todos los rumores acerca de que entrevistaría a Yáñez, cuando finalmente fue Infobae quien se quedó con la nota más buscada de aquel entonces.



"Quiero aclarar que: no hice ningún documental, no hice ni siquiera la nota en cámara con ella, no era amiga mía, ni lo es, no grabé nada secreto, ni fui parte de ninguna estrategia. Sólo hice mi trabajo, como lo hago desde hace 25 años, con la misma pasión de siempre y con la frente bien alta", había escrito Borghi.

El posteo de Vanesa Herrera de Noble en el cual le hace un cuestionamiento a Sandra Borghi.

A eso fue que respondió Herrera de Noble, también con un directo posteo en su contra: "¡Hiciste lo que sentiste! Sos buena profesional, ¡sin dudas! Ahora tema frente bien alta: la infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu mamá y demás, eso en mi barrio (Belgrano) ¡se llama avivada! La última parte de tu mensaje, para mí no va. Bendiciones", pidió.

Sobre el cruce profundizó Yanina Latorre en LAM, quien dio detalles acerca de cómo fue que se dio todo y el por qué de la acusación de la directiva de Clarín. "En El Trece se armó un gran lío porque está la gente de vestuario que toma todo el día remis, porque tienen que ir a buscar la ropa", explicó la pareja de Diego Latorre.

"Pero Sandra Borghi parece que pedía remises para la empleada doméstica, la mamá, el papá. A eso lo pagaba el canal. Eso saltó, lo encontraron ahora y recortaron los remises. Están muy controlados. Contrató remises para que todas las amigas de la hija vayan al cumpleaños. La última facturación que tuvo era tres millones y medios de pesos", señaló la ladera de Ángel de Brito.