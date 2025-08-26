¿Santiago del Moro abandona Telefe? El misterio detrás de una decisión inesperada

En un giro completamente inesperado, Santiago del Moro, el carismático conductor que se convirtió en el rostro indiscutible de los grandes éxitos televisivos de Telefe, podría estar preparando su salida del canal que lo supo contener desde 2019.

La noticia, que dejó a más de uno boquiabierto, fue dada a conocer por Paula Varela para Intrusos, quien aseguró que Del Moro habría presentado su renuncia.

Pero... ¿Qué está pasando realmente? Según la panelista, esta decisión tuvo un impacto directo en los planes del canal, frenando los castings para la próxima edición de Gran Hermano: " Me cuentan que no tienen más al conductor estrella ", afirmó Varela, dejando en el aire un clima de incertidumbre que solo alimenta las especulaciones.

La noticia no solo sorprendió por su contenido, sino también por el hermetismo que rodea al propio Santiago del Moro. "Es una persona muy reservada, con un círculo íntimo extremadamente cerrado. Su información está guardada bajo siete llaves ", explicó la periodista. Este silencio, sumado a la ausencia de publicaciones recientes en las redes sociales del conductor, ha disparado las alarmas entre sus seguidores y los fanáticos del canal.

Aunque desde Telefe no confirman ni desmienten, Varela dejó entrever que este tipo de movimientos suelen mantenerse bajo estricta confidencialidad hasta último momento. Por otro lado, agregó un dato clave: "No es que el canal decidió prescindir de Santiago, al contrario, es él quien prefiere tomar la decisión. No me sorprendería que lo desmienta pero hasta ahora me dicen que esto es así".

Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos sugieren que esta decisión podría estar vinculada a cuestiones económicas dentro del canal, mientras otros se preguntan si Del Moro estaría evaluando un cambio de rumbo profesional. Incluso se habló de un posible pase a El Trece, aunque esta versión fue desmentida por fuentes cercanas al canal.

Por ahora, lo único seguro es que Santiago del Moro continuará al frente de la conducción de los premios Martín Fierro a fin de mes, pero más allá de eso, su futuro en Telefe sigue siendo un enigma.