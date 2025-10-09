"Sé que nos vamos a divertir mucho": Pedro Alfonso hará temporada teatral con Yayo Guridi en Carlos Paz

Pedro Alfonso anunció que en el verano hará temporada teatral en Villa Carlos Paz junto a Yayo Guridi, con quien presentará una comedia de la cual todavía no quiso revelar el nombre para mantener el misterio y la intriga algún tiempo más. Para el actor será su temporada número 15 en la ciudad cordobesa, mientras que el humorista retornará allí tras seis años.

"Estamos a full con nuestro nuevo proyecto y hoy me toca presentar a mi nuevo compañero: el señor Yayo Guridi", reveló Alfonso en un video que compartió con la prensa y en sus redes sociales. El estreno está previsto para el 25 de diciembre en el Teatro del Lago y en la producción estarán Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

"Nos cruzamos de casualidad, nos miramos y dijimos 'sí, es el momento'", detalló Yayo en el mismo video en el que reconoció que también cumple un sueño al compartir elenco con Alfonso. "Pueden pasar cosas inesperadas", sostuvo, con el mismo misterio que rodea a la puesta que todavía tiene como incógnito su nombre.

"Tenerlo al lado del escenario es realmente cumplir un sueño. Sé que nos vamos a divertir mucho", prometió por su parte la pareja de Paula Chaves. En estos 15 años fue siempre a la ciudad emblemática del teatro cordobés con una propuesta distinta. Esta vez confesó que espera que también se convierta en "uno de los grandes éxitos de la temporada teatral argentina".

Yayo vuelve a Carlos Paz tras seis años.

Desde la producción de la obra también aseguraron que la puesta tendrá "el sello característico de las comedias de Alfonso: entretenimiento asegurado para toda la familia". "Un nuevo éxito en camino, con risas, energía y la combinación perfecta entre el humor popular y el talento actoral", prometieron en la gacetilla de prensa.