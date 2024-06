Se recrudeció la guerra en América TV: Ángel de Brito se la picó a Tinelli por la entrevista a Messi

Una nueva decisión del gerente de Programación de América TV, Marcelo Tinelli, revolucionó la convivencia en la señal de televisión de aire. Es que el conductor de LAM, Ángel de Brito, se enteró por las redes sociales que el martes su programa tendrá media hora menoes de aire porque, en contraposición, emitirán una entrevista que "El Cabezón" le realizó a Lionel Messi, a sólo dos días del debut de la Selección Argentina en la Copa América 2024.

"¡Me entero por las redes! ¡Que raro que nadie de América TV llamó, con todas las veces que llaman por día! ¡Qué lindos todos!", protestó, sin tapujos por hacerlo de manera pública, le frontman de LAM. La publicación en la red social X (ex Twitter) fue una respuesta a otro posteo de la página television.com.ar en el que se anunciaba la entrevista del fundador de Showmatch.

La noticia compartida se basa en la información de Juan Etchegoyen de Radio Mitre Live, quien informó sobre el reportaje al capitán de La Scaloneta. "La va a presentar Marcelo en vivo desde Atlanta y se podrá disfrutar el martes 18 de junio desde las 21:30 en la pantalla de América, y ese es el día que LAM durará media hora menos", detalló el periodista.

El enojo de Ángel de Brito con América TV y Marcelo Tinelli, por la entrevista a Lionel Messi que le quitará media hora a su LAM.

Lo cierto es que esta protesta pública contra una decisión de una de las autoridades del canal que más cuestionada está desde su fracaso con la última edición del Bailando, sonó como una declaración de guerra por parte del chimentero más popular de la actualidad el mundo del espectáculo local.

Cabe recordar que el apellido de Tinelli levantó muchos enojos entre los accionistas de América TV, luego del fracaso económico de su gestión, en la que ya hubo, además, despidos y retiros voluntarios -y no tan voluntarios-. Para la conducción de la señal que encabezan Daniel Vila y José Luis Manzano, la participación del histórico líder de Videomatch generó más problemas que soluciones. Y sus promesas se fueron volando por el aire.

En las últimas semanas se supo que el canal busca ingresar a un procedimiento preventivo de crisis, que le permitiría pagar las indemnizaciones a la mitad. "Acá hay otra cosa, que es que el canal presentó el procedimiento de crisis. Lo que hicieron es presentar el balance de los últimos tres años, con pérdidas. Si el procedimiento de crisis se aprueba, que estaría a tiro de ser aprobado, le daría al canal la posibilidad de despedir gente pagando a la gente el 50 por ciento de la indemnización. Con lo cual es un gran incentivo para que los empleados acepten esta invitación al retiro voluntario", precisó Marina Calabró al aire de Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre.

Lionel Messi le otorgó una entrevista a Marcelo Tinelli, la cual saldrá dos días antes del debut de Argentina en la Copa América.

"Habían hecho una apertura de retiros voluntarios y a esto se sumó en las últimas horas una suerte de invitación vía mail para adherirse al plan de retiros voluntarios a aquellos que no dieron el presente", explicó la periodista. "Lo que llamó la atención es que a cada uno de los invitados le adjuntaban la liquidación, es decir lo que les correspondería en caso de adherirse", añadió. "Tinelli está en la lista. Él es empleado. Está cobrando un sueldo por la gerencia artística. Mientras no tenga proyecto él no cobra. No le ofrecieron retiro voluntario por ahora", detalló después.

"La salida de Marcelo va a ser más temprano que tarde, que va a ser consensuada. No es negocio para nadie. Porque si Marcelo está diciendo: 'voy a producir sólo si mis costos los paga América', y América está en esta etapa de recorte y ajuste, es como un roto y un descosido. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a sostener a Marcelo en la Gerencia Artística? No es un deseo ni digo que esto sería bueno para el canal. Lo que digo es que si los números están en rojo y van a seguir ajustando, lo lógico sería que alguien del canal quede al frente", sentenció.

En este panorama, la injerencia de De Brito no parece ser casualidad. El tiempo dirá si la puntada tenía hilo o sólo era un enojo pasajero.