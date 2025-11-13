¿Se viene una reforma constitucional? Alejandro Fantino estalló contra Tenembaum y se sumó Lilia Lemoine

El clima mediático volvió a encenderse este miércoles tras un fuerte cruce entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum, que rápidamente se amplificó en las redes y terminó involucrando también a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. Todo comenzó cuando Fantino estalló en su cuenta de X contra el periodista de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, acusándolo de mentir y de tergiversar sus declaraciones sobre una supuesta reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Alejandro Fantino estalló contra Tenembaum

En su descargo, el conductor de Neura fue contundente: "Tenembaum arrancás tu programa mintiendo sobre algo que nunca dije. Me cansa, me torra y me molesta mucho que usen frases mías o interpretaciones mías para instalar cosas que no son. Lo pasé en su momento cuando me editaron un video de un supuesto off con Caputo (usada por muchos para sus propios intereses)".

Y agregó, visiblemente indignado: "Como ya estoy cansado y podrido de ser operado les aviso a Tenembaum y O'Donnell que deberían al menos haber visto el programa completo antes de poner en mi boca cosas que no di como 'información de fuentes'. Utilizan en este video una interpretación personal mía para dar por sentado algo que no es nada más que una interpretación política periodística mía simplemente. Usen a otro de pelotudo, no a mí para sus propios intereses".

Junto a su descargo, Fantino compartió un fragmento del programa de Tenembaum, donde el periodista dialogaba con María O'Donnell sobre los dichos del conductor de Neura. En ese clip, se oye a Tenembaum decir: "Lo que te quiero decir es, a ver, no es una primicia mía, lo dijo hace un rato en Carnaval Fantino, dijo, yo no tengo información, pero a mí me parece que se viene una reforma constitucional. Y pregunté a fuentes de gobierno y me dijeron que efectivamente se está pensando en eso".

O'Donnell, entonces, le replicó que sin acuerdo con el kirchnerismo el Gobierno no podría avanzar en un cambio de esa magnitud. Tenembaum insistió: "Empieza la prueba y ensayo de otro presidente que se quiere quedar para siempre. Era una idea que no estaba y ahora está". Furioso, Fantino subió el fragmento original de Neura en el que había hablado del tema, asegurando que sus palabras habían sido mal interpretadas. "Esto que dije anoche en Neura, sí es información y está basado en fuentes, así que no me operen, y no me usen para decir en sus bocas cosas que yo nunca dije. Reitero: cara de pelotudo, pero pelotudo no soy", sentenció.

Alejandro Fantino estalló contra Tenembaum

En el video, se escucha al ex Animales Sueltos expresar: "Yo estoy en condiciones de afirmar que el gobierno no va de acá a que termine su mandato -sea en el 2027 o en el 2031- no va a habilitar ningún tipo de constitución para cambiar la cantidad de años y los pedidos presidenciales. O sea, lo que la oposición violenta, virulenta consideraba que era una necesidad del gobierno. A mí me dicen que el gobierno le va a sacar la chota, hablando mal y pronto, y los va a mear desde una torre. No les interesa ni ahora, ni pasado, ni a fin de año. Lo que el gobierno tiene en la cabeza es que Javier llegue, por supuesto, y llegue el presidente hasta 2027".

De acuerdo con Fantino, "llegado el caso, que la voluntad popular y la gente determine y decida que Javier tiene que seguir hasta 2031, será el presidente de los argentinos hasta el 2031". El enojo del conductor no quedó solo en lo mediático. El conflicto sumó una inesperada voz: la de Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, quien aprovechó el intercambio para apuntar contra Fantino. "Están operando TODOS JUNTOS para hacerle creer a la gente mentiras sobre el gobierno. Ya ni siquiera tergiversan, ¡INVENTAN! ¿Y desde cuándo Fantibio es vocero de Gobierno?", escribió la cosplayer en su cuenta personal de X.

La legisladora fue más allá y recordó su paso por los estudios de Neura, donde aseguró haber sido maltratada. "Desde Neura me usaron para operar al gobierno cuando Lewen me invitó a su programa y las preguntas las hacía alguien más; desde Neura hicieron un recorte tendencioso y me ensuciaron durante toda la campaña. Vos, en persona. Me trataste de idiota. Y fue muy parecido a esto que hiciste desde Carnaval... Yo me sentí muy mal por lo que me hicieron; me volví más fuerte y aprendí a no dejar flancos al descubierto...", escribió, dirigiéndose directamente a Fantino.

Lilia Lemoine apuntó contra Fantino

Y concluyó con un mensaje cargado de reproche: "VOS CON MAYOR RAZÓN, que sabés MUY BIEN cómo funciona la posverdad, no podés decir 'yo no tuve nada que ver'. Crear es más difícil que romper. La confianza, la amistad... todo eso cuesta. Se pierde muy rápido. Una vez es un error, dos es mala suerte... tres es un patrón".