Sebastián Yatra enloquece a las fans argentinas: dónde y cuándo comprar las entradas para verlo

por Raúl Bertuccelli28 Noviembre de 2025 15:55
¡El momento que todo el fandom esperaba finalmente llegó! Sebastián Yatra, uno de los artistas más destacados y queridos de la música latina, vuelve a Argentina con su show Entre Tanta Gente Tour. El 15 de abril, el Movistar Arena de Buenos Aires será el lugar que dará lugar al romanticismo, al baile y al amor que este artista trae consigo.
Una noticia ya incendió las redes sociales y los corazones de miles de seguidores: las entradas ya están disponibles. Desde ayer, jueves 27 de noviembre, los clientes del banco Santander tienen acceso exclusivo a la preventa, con el beneficio especial de 6 cuotas sin interés utilizando sus tarjetas.
Pero, para el público general, la venta empezó, viernes 28 de noviembre, a las 10 de la mañana, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo el mismo beneficio para los clientes Santander. Todo esto a través del sitio oficial: www.movistararena.com.ar.
Yatra, multipremiado cantautor colombiano y ganador del Latin GRAMMY, conquista corazones en todo el mundo con su talento, carisma y sensibilidad artística y llega al país con las pilas recargadas tras un verano arrollador por España, donde más de 100,000 personas vibraron con su música.
Entre Tanta Gente Tour promete ser una experiencia inolvidable con un repertorio lleno de grandes éxitos como Tacones Rojos, No Hay Nadie Más y Pareja del Año, Yatra comandará un viaje emocional que no tendrá desperdicio.
Cabe recordar que la última vez que Sebastián Yatra pisó tierra argentina fue hace cuatro años, y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer; por eso, su vuelta emociona y enloquece al fandom argentino como nunca que ahora tendrán la oportunidad de verlo brillar en el Movistar Arena.