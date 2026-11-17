¡Otro bombazo de Jorge Rial! El conductor de Ensalada Rusa debutó anoche con su nuevo canal de YouTube y destapó más de una olla. En la primera edición oficial de su nuevo programa, no sólo anticipó el cierre de la productora La Flia, sino que además dio detalles del insólito momento que pasó Pablo "Chato" Prada en el dentista.

"Tengo mucha data... tal vez haga alguna edición de emergencia", anticipó el conductor. ¿Qué es una salida de emergencia? Se trata de los envíos sorpresa de su nuevo canal de YouTube, Ensalada Rusa, el mismo que ya superó el 1.500.000 de visualizaciones en sólo quince días.

Después de cuestionar el incierto presente laboral de Marcelo TInelli, el conductor reveló algunos detalles del presente de la histórica productora de "El Cabezón".

"Tengo información de todos los quilombos judiciales que tienen. Lo de la Flia, que también va a cerrar lamentablemente. ¿Les cuento una intimidad?", se jactó Rial, habano en mano, desde su nuevo canal.

Lo de la Flia, que también va a cerrar lamentablemente"

La situación financiera de la productora de Tinelli sería tal, que el propio "Chato" Prada se enteró de que les habían cortado la obra social a todos los empleados... cuando se quiso ir del dentista sin pagar la consulta.

"El otro día, el 'Chato' Para fue al dentista. Terminaron de arreglarle una carie, un tratamiento de conducto... no sé, le pusieron dos dientes; no sé", arrancó con sarcasmo el conductor de Ensalada Rusa.

No se salva ni el Oso Arturo

Hasta ahí, nada del otro mundo. El problema fue cuando la mano derecha de Marcelo Hugo quiso abandonar el consultorio. "Cuando se va, dijo: 'Chau, gracias'; y le dijeron: '¿Cómo chau? ¡Tenés que garpar!'".

La reacción del "Chato" sorprendió a todos en el lugar. "¿Cómo garpar? Garpa la obra social de La Flia. 'No', le respondieron sin anestesia. 'Cortaron la obra social de La Flia, no hay más obra social en La Flia', le notificaron".