Sin nombrar a nadie, pero con un destinatario poco soslayado. En la conferencia de prensa del vuelo de regreso a Roma, minutos después de despegar de Lima, el Papa León XIV dejó una de las definiciones más fuertes de su gira: en la Argentina, la polarización no es casual y el odio no es inevitable. Sus palabras sobre el lenguaje violento sonaron como una crítica solapada al estilo virulento que caracteriza a Javier Milei.

El Pontífice insistió en que su mensaje no es de derecha ni de izquierda, sino el de Jesús. Pero, con su tono sereno y diplomático, dijo cosas de alto voltaje: habló de una sociedad atrapada por los algoritmos, de la necesidad de reconciliación y de un país que, por unos días, se encontró en la calle más allá de las diferencias

Papa León XIV en Luján

Ante la pregunta de una periodista argentina, León XIV fue directo: "Creo que todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada", dijo y puso como ejemplo su propia visita: "¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos hayamos estado ahí en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?".

Después llegó la frase que recorrió los corazones de todos y todas las argentinas: "Me gustaría pensar que la visita sirvió para despertar los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar , de unirnos".

Javier Milei

Es difícil no pensar en el estilo presidencial al escuchar esas palabras. Los insultos a opositores, periodistas ("no odiamos lo suficiente a los periodistas") y economistas, las descalificaciones en redes y la lógica de la construcción de una enemigo interno forman parte del modo de comunicar del Ejecutivo desde que desembarcó en Casa Rosada. El Papa no lo mencionó, pero describió con precisión un clima político que muchos argentinos padecen, incluso en la mesa familiar.

León XIV también repasó sus encuentros con el Presidente. Contó que conversaron sobre su encíclica, Magnifica humanitas, sobre economía y sobre el respeto por el ser humano, y que lo animó "a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina". Reconoció la disposición de Milei a escuchar y que al final "se llevaron bien; cabe recordar que el presidente le dijo que era el "representante del maligno en la Tierra" a Francisco.

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Pero el mensaje económico también tuvo filo. Con base en la doctrina social de la Iglesia, el Papa planteó una redistribución más equitativa de la riqueza para evitar la "reducción o hasta eliminación de la clase media", habló de "fortalecer a la clase obrera, a las personas, a los movimientos, para que puedan vivir con más dignidad" y pidió a la clase política trabajar unida "para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo".

Además, dejó un fuerte deseo: "Ojalá que haya sembrado semillas, esperanza, un mensaje de posibilidad de unidad a pesar de las dificultades y las diferencias, para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo". El Papa León XIV se fue de la Argentina dejando una advertencia serena y contundente: se puede pensar distinto sin odiarse. Queda por ver si alguien en la Casa Rosada decide escucharla.