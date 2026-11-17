El canto que retumba en cada marcha del 24 de marzo volvió a hacerse realidad, esta vez en Bariloche. Adrián Marcelo Grau, el convencional constituyente que reivindicó en redes al dictador Jorge Rafael Videla y a la represión de la última dictadura cívico-militar, renunció este lunes 16 de noviembre a su banca. Ya no formará parte de los quince titulares que reforman la Carta Orgánica de la ciudad tras la presión de los organismos de derechos humanos, de los vecinos y de la militancia.

Grau llegó a la Convención por la lista 658, Estamos Haciendo Bariloche, una alianza del Partido Unión y Libertad y Juntos Somos Río Negro impulsada por el intendente Walter Cortés y respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck. Su lugar lo ocuparía el primer suplente, Warner Luis Erwin Riquelme.

Adrián Marcelo Grau junto a Javier Milei

Las publicaciones aparecieron un 22 de marzo, en la previa de un nuevo aniversario del golpe de 1976. En una de ellas, Grau compartió una imagen de Videla presentada como una figura de grandeza y agregó un mensaje que celebraba la eliminación de opositores políticos: " Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia ". En otra lamentaba que el dictador no hubiera completado su tarea represiva, negaba la cifra de 30.000 desaparecidos, descalificaba a las víctimas del terrorismo de Estado y sugería que la represión debía haber alcanzado a más personas.

Cuando estalló el escándalo, antes de las elecciones del 1 de noviembre, Grau negó haber escrito esos mensajes y habló de un posible hackeo de su cuenta. Los organismos no le creyeron: la APDH Regional Bariloche, junto con varios partidos, presentó una denuncia penal por apología del delito, según el artículo 213 del Código Penal, firmada por Rubén Marigo y Ezequiel Gonzalo Palavecino. Además, siete integrantes de un consejo asesor local pidieron a la fiscalía que priorizara la investigación y preservara la evidencia digital.

El posteo de Adrián Marcelo Grau

Nada de eso lo frenó e incluso el 12 de noviembre, Grau juró como convencional en un acto marcado por abucheos, pañuelos blancos y los gritos de "son 30 mil". Lejos de mostrarse arrepentido, respondió con gestos soeces hacia el público, lo que provocó un repudio generalizado en la sala.

Cinco días después llegó la renuncia. En una carta a la Junta Electoral Municipal, Grau dijo que tomó la decisión "con profundo pesar y luego de reflexionar sobre el impacto que ha tenido la brutal exposición pública que he sufrido las últimas semanas". Es decir, se victimizó: no de lo que publicó, sino de la reacción que generó.

Adrián Marcelo Grau

En ningún momento de la carta asumió como propios los mensajes a favor de Videla. Prefirió hablar de la Convención: "Considero que dar un paso al costado es la mejor manera de contribuir a que la Convención pueda concentrarse en la actualización de la Carta Orgánica y a que esta gestión municipal siga abocada a atender las necesidades de todos los vecinos". Y defendió su recorrido: "Mi actividad política en defensa de las ideas de la libertad y mi actitud sincera y frontal ante las mentiras y los agravios, son cuestiones que debo asumir por mí mismo y con absoluta responsabilidad personal, como siempre he hecho en mi vida".

El caso de Adrián Grau muestra que, 50 años después del golpe, la sociedad argentina sigue en guardia. Los pañuelos blancos, los gritos de "son 30 mil" y la denuncia de los organismos le recordaron a Bariloche lo que el canto repite en cada marcha: los que reivindican el genocidio no tienen dónde esconderse.