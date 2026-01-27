"Sentía que me querían secuestrar": el día en el que Dolores Fonzi se peleó con Natalie Portman

Natalie Portman volvió a ser noticia, esta vez por sus elogios hacia la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, y por sus críticas al poco reconocimiento de las mujeres cineastas en los Premios Oscar 2026.

Sin embargo, sus palabras no solo destacaron el talento de Fonzi, sino que reavivaron un polémico capítulo del pasado que las unió de manera inesperada: el triángulo amoroso con Gael García Bernal.

Gael García Bernal y Natalie Portman

Durante una entrevista con Variety, Portman expresó su descontento por la ausencia de películas dirigidas por mujeres en la próxima edición de los Oscar, entre ellas Belén. "Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Algunas son Sorry, Baby, La chica zurda, Hedda, El testamento de Anne Lee, Belén, Turno de Guardia. Todas extraordinarias, pero no están recibiendo el reconocimiento que se merecen", señaló la actriz mientras promocionaba su nueva película, El Galerista.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y despertaron una ola de apoyo en redes sociales. Dolores Fonzi no tardó en reaccionar, agradeciendo el respaldo de Portman y destacando la solidaridad entre colegas. Sin embargo, este gesto también sacó a la luz un viejo escándalo que involucró a ambas actrices y al actor mexicano.

En 2003, Portman y García Bernal mantenían una relación cuando el actor viajó a Buenos Aires para grabar la serie Soy tu Fan. Fue entonces que comenzaron rumores de un romance entre él y Fonzi, quien trabajaba en la misma producción. La situación se volvió tan mediática que Portman decidió viajar a Argentina para acompañar a su pareja. La visita estuvo marcada por momentos tensos, como el incidente en el que Portman agredió físicamente a una fotógrafa que intentó captarla durante una salida nocturna.

Por su parte, Fonzi recuerda aquellos días como una pesadilla. "Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche. Sentía que me querían secuestrar ", confesó en una entrevista años después. Aunque evitó dar detalles sobre su vínculo con García Bernal, aclaró que ya conocía al actor desde 2001, cuando trabajaron juntos en Vidas Privadas.

Gael García Bernal y Dolores Fonzi

El romance entre Portman y García Bernal terminó poco después, mientras que él oficializó su relación con Fonzi al año siguiente. Su historia juntos duró más de una década y dio lugar al nacimiento de sus hijos, Lázaro y Libertad.

Hoy, ambas actrices parecen haber dejado atrás aquel episodio para enfocarse en sus carreras. Con Belén, Dolores Fonzi se consolida como una de las figuras más destacadas del cine argentino, mientras Natalie Portman continúa siendo una voz influyente en la lucha por la igualdad en Hollywood. Aunque el pasado las enfrentó, ahora sus caminos convergen en la defensa del séptimo arte hecho por mujeres.