El verdadero "poliamor": diez minutos, una cámara y un policía detenido por tener sexo al lado del patrullero

Lo que parecía una madrugada tranquila de patrullaje terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados en Cañuelas. Un agente del Comando de Patrullas de Cañuelas quedó envuelto en un escándalo luego de que se difundiera un video en el que aparece teniendo relaciones sexuales al costado del patrullero... sin advertir que una cámara de seguridad registraba toda la escena.

El episodio ocurrió el 7 de marzo a las 5:45 de la mañana, en un sector cercano al Cañuelas Golf Club, sobre el camino que conduce al cementerio municipal. Según trascendió, el efectivo -de apenas 22 años y evidentemente con las hormonas a flor de piel- detuvo el móvil policial y permaneció allí durante varios minutos con una mujer civil con la que, aparentemente, había acordado un encuentro.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del club mostraron al agente uniformado junto al patrullero mientras mantenía relaciones en plena vía pública. El detalle que terminó complicando al joven policía fue que nunca advirtió la presencia de las cámaras, que registraron el episodio completo.Según explicó una fuente vinculada al expediente al medio local InfoCañuelas, el encuentro duró cerca de diez minutos.

Fuentes de la investigación explicaron que el agente "estuvo detenido en el lugar durante unos diez minutos con una civil con la que concertó un encuentro". El caso tomó estado público cuando el video comenzó a circular por redes sociales. A partir de esa viralización, las autoridades policiales reconstruyeron el episodio. Para identificar al efectivo se utilizaron dos elementos clave. La principal fueron las imágenes captadas por la cámara de seguridad.

Pero también se usó el registro del GPS del patrullero, que permitió confirmar el recorrido del móvil. Los patrulleros cuentan con un sistema que alerta cuando permanecen detenidos durante más de 30 minutos, pero en este caso el encuentro duró menos tiempo, por lo que no se activó ninguna alarma automática. Tras conocerse el episodio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires inició de inmediato un sumario administrativo.

Un joven policía de 22 años fue desafectado luego de que se viralizara un video en el que se lo ve manteniendo relaciones sexuales

El agente fue desafectado de la fuerza y el caso quedó bajo la órbita de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que deberá determinar la sanción definitiva. La investigación interna buscará establecer si el efectivo incurrió en faltas graves al utilizar el móvil policial fuera de funciones operativas y mientras vestía el uniforme oficial. En pocas horas, el video recorrió grupos de WhatsApp, redes sociales y medios locales.