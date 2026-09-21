La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV: una visita histórica, 7 millones de personas y un operativo sin precedentes

Argentina palpita uno de los momentos más importantes de su historia: la visita del papa León XIV, que llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú. El Vaticano confirmó un cronograma cargado de actividades religiosas, institucionales y sociales.

El Gobierno de Javier Milei espera que alrededor de 7 millones de personas se movilicen durante los cuatro días. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, definió el operativo como "el más grande de nuestra historia"; lo dijo en una conferencia de prensa especial en donde confirmaron los detalles de la visita.

Papa León XIV

La funcionaria explicó que el dispositivo involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. También incluirá tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos, 11 actividades cerradas y un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida.

Monteoliva señaló que ya funcionan tres comandos unificados y que todas las provincias firmaron el "Compromiso León XIV". Además, contó que mantuvo reuniones con autoridades de seguridad del Vaticano y afirmó: "Este es un viaje apostólico, pero también es una visita de Estado y fundamentalmente es una bendición para todos los argentinos".

La visita de León XIV, día por día

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

17:20: ceremonia oficial de bienvenida en Casa Rosada.

17:50: encuentro con Javier Milei

18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Claypole, misa y encuentro interreligioso

09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole .

. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de vísperas con obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y vigilia con jóvenes

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: cárcel, Luján y despedida

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

14:00: partida hacia Lima, Perú.

Otra de las confirmaciones de Monteoliva tuvo que ver con el anuncio sobre que Aerolíneas Argentinas será la encargada de trasladar al Pontífice en los tramos internacionales de esta etapa: desde Montevideo hacia Buenos Aires y desde la Argentina hacia Perú. El Gobierno todavía analiza si decretará feriado y anunció que en las próximas semanas difundirá información práctica sobre accesos, acreditaciones y participación.

"Esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos", afirmó el canciller Pablo Quirno. Y cerró con una frase que ya funciona como bienvenida oficial: "Santo Padre, la Argentina lo espera".