Yuyito González habló de Javier Milei y su respuesta encendió las redes: ¿vuelve el amor?

Iconos Sobre Ruedas llegó con una exposición en Centro Costa Salguero y Yuyito González no se lo quiso perder, pero más que hablar de autos y motores sorprendió al revelar si volvería a tener una relación amorosa con Javier Milei.

Cabe recordar que la ex vedette y el señor presidente comenzaron a salir en agosto de 2024 y el amorío terminó en abril de 2025, por lo que duró menos de un año. Durante ese tiempo, la pareja mantuvo un vínculo sentimental que ella misma describió como "genuino y basado en sentimientos reales".

Yuyito González reveló si volvería con Javier Milei

"¿No hay reconciliación con Milei?", la entrevistadora fue directo al hueso y Yuyito prefirió responder con cierto aire de superación y misterio: " No sabemos , yo mi vida sentimental la he puesto en las manos de Dios, así es que todo no sabemos, Dios dirá".

La respuesta de la conductora trajo algunos recuerdos de otras famosas que dejaron su historia de amor en manos del más allá; cabe recordar que Pampita le pidió un amor a su hija Blanca, a quien le rogó por un "compañero de vida". En un emotivo momento, explicó que sentía que le faltaba alguien que la acompañara en el día a día y que viviera con ella.

Por otro lado, la periodista no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar con la ex primera dama: "¿Algún consejo para levantar a un hombre sí o sí?", le preguntó y la entrevistada no dudó en compartir sus conocimientos en el tema: " Se tiene que dar, tiene que saberse a magia, a magnetismo ".

Para cerrar, Yuyito González que es experta en los medios habló del hate y la opinión ajena: "Todo el mundo puede criticar, un montón de gente te va a querer y otros no. Es parte del juego", respondió a una consulta para lidiar con las críticas.