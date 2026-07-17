"El Wanda-Gate lo inventé yo": Yanina Latorre se cansó de Icardi y lo ninguneó por inventarle amantes a su marido

Yanina Latorre aseguró ya estar cansada de la discusión y la pelea con Mauro Icardi, que ya lleva muchos años. El futbolista la tiene como enemiga declarada, mientras que la periodista demostró que entiende el juego que juega con la información y que maneja el ritmo mediático de una forma casi perfecta.

"Yo hablo de lo que me da rating", explicó al aire de su programa en El Observador. "Él no entiende que en el Wanda-Gate soy protagonista porque cada vez que aparece un videito siempre estoy yo. Todos los periodistas hablan de él, pero a la única que le contesta es a mí. La que inventó el Wanda-Gate soy yo y dije verdades. Se ve que conté tantas que molestaron", soltó enseguida.

El planteo fue en el marco de las supuestas filtraciones que Icardi amenazó con lanzar en relación a un amante de la pareja de Yanina, el comentarista deportivo y ex futbolista Diego Latorre. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, cornuda. Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo come mejor", aventuró el ex Galatasaray.

La conductora de SQP por América TV confirmó que "todo lo que dijo" de su marido "es mentira", y confesó que ya estaba cansada de un ida y vuelta muy asimétrico en cuanto a información y poder de fuego. "Dejé de contestarle porque en un momento dije 'qué marginal yo contestándole a este nabo, que no sirve para nada'. Está todo el mundo en familia, o vacacionando, o concentrado jugando al fútbol y él amenazando a una mina en posteos", señaló.

Mauro Icardi aseguró saber las infidelidades de Diego Latorre a Yanina

Según explicó, este tipo de discusiones son parte de las razones por las que "no lo quiere nadie, porque en los clubes no suma". "No tiene códigos. Un plantel no lo quiere porque ponele que es verdad, que un jugador de fútbol tiene amantes, no lo podés contar", describió. "Wanda sabía lo que hacían los jugadores porque se lo contaba él, porque es un pollerudo maricón. Un tipo normal no hace eso. Icardi fue recientemente desvinculado del club Galtasaray por haber terminado su contrato.

"Metete conmigo, decime 'puta', inventame un amante, ¿pero qué te metés con Diego que no te hizo nada?", se preguntó Latorre alrededor de las acusaciones de Icardi. "Aparte decía boludeces. Si hubiera tenido algo lo hubiera subido. Todo invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Miami, haciéndome creer que está en el departamento. Diego no está en el departamento, no está en Miami, vive en un hotel", confesó.