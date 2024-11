Al igual que L-Gante, Wanda Nara fue víctima de ciberataques: "Mauro estuvo aquí"

Desde que Wanda Nara y L-Gante oficializaron su relación, el acoso digital contra la pareja se ha vuelto moneda corriente. Incluso, la flamante pareja de cantantes cree, y sostiene puertas hacia dentro, que esta guerra de ciberataques estaría vinculada al entorno de Mauro Icardi. El más afectado fue el cantante de RKT, quien ya sufrió reiteradas suspensiones de sus cuentas en Instagram y Facebook, dos redes sociales que utiliza para facturar y generar ingresos.

Ahora, los hackers dirigieron sus ataques contra Wanda, apuntando a su perfil en Spotify. La página oficial de la mediática en la app de música fue hackeada y alterada con la incorporación de una supuesta nueva canción titulada "Mauro was here" (Mauro estuvo aquí). Los responsables, que se autodenominan "Los soldados de Mauro", subieron el tema el pasado 21 de noviembre, acompañados de una imagen provocadora: cuatro figuras vestidas como soldados y portando armas.

Además, toda la página de Wanda aparece registrada bajo el nombre de "Mauro's Soldiers" . La imagen de portada también fue modificada, reemplazándola por una foto de Wanda junto a Icardi, canción tomada de su videoclip "Amor verdadero", un tema que la empresaria le dedicó al futbolista y fue lanzado en abril de este año. Cabe destacar que L-Gante denunció en varias oportunidades que sus cuentas en redes sociales fueron desactivadas tras confirmar su romance con Wanda.

Los "soldados de Mauro" hackearon la cuenta de Spotify de la mediática

Primero, su cuenta principal de Instagram, @lgante_keloke, fue suspendida, y luego su perfil alternativo, @lgante.elian, corrió la misma suerte. El músico apuntó contra seguidores turcos de Icardi, quienes, según él, están detrás de estos ataques. "Los fans de Icardi me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo", afirmó en su perfil de Facebook. Además, acusó directamente al futbolista de fomentar estos ciberataques: "No pude ver lo que él puso sobre mí porque me hackearon acciones casi todas las redes, también por culpa del mismísimo. No estoy muy atento a eso", comentó con ironía en una entrevista.

Lo cierto es que la polémica alcanzó a Tamara Báez, ex pareja de L-Gante y madre de su hija Jamaica, quien denunció haber recibido mensajes intimidatorios de supuestos seguidores de Icardi. "Recibí demasiadas amenazas. No me está agradando esto. Es un montón. Tengo cada mensaje diciéndome cosas horribles hacia mí y mi hija", señaló. Entre los mensajes que compartió, algunos advertían explícitamente sobre posibles consecuencias si L-Gante seguía mencionando al Galatasaray, el club turco donde Icardi juega actualmente. "Dile a L-Gante que nunca más mencione el nombre del Galatasaray. Debería mantenerse alejado de la esposa de Icardi", rezaban.

El acoso digital contra la pareja no ha cesado

Mientras que otros, señalaban en todo amenazante: "Hay aficionados del Galatasaray en todo el mundo". La relación entre Wanda y L-Gante, que ya había generado revuelo mediático, ahora se ve empañada por una batalla digital que involucra trolls, hackers y tensiones internacionales. Mientras tanto, el perfil de Wanda en Spotify sigue modificado.