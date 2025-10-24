Telefe cambió de manos: una venta con aroma político y la batalla que Milei perdió por US$ 95 millones en plena era del streaming

El cierre del noticiero de Telefe Noticias anoche tuvo un condimento inesperado. En tono serio y contundente, Rodolfo Barili miró a cámara y soltó la primicia que ya venía circulando en varios portales: "Antes de despedirnos, te queremos contar una novedad muy importante. Hace un ratito nada más se confirmó que Telefe tiene nuevos dueños. Se trata de un grupo empresario presidido por Gustavo Scaglione, un empresario argentino con trayectoria y experiencia en varios medios de comunicación".

De esta manera, Telefe cambió de manos y volvió al control nacional después de casi una década bajo la órbita del gigante estadounidense Paramount Skydance Corporation. La operación se cerró por unos US$ 95 millones, una cifra que, si bien suena exagerada, representa menos de un tercio de lo que Viacom había pagado por el canal en 2016 (US$ 345 millones). El flamante propietario, Gustavo "El Pulpo" Scaglione, es rosarino y no un recién llegado al mundo de los medios.

Dueño de Canal 3 de Rosario, La Capital, LT8, FM Vida, Victoria, y con participación en Ámbito Financiero y La Corte, Scaglione es uno de los empresarios que más creció en los últimos años en el negocio de la comunicación. Además, comparte inversiones en el Grupo América junto a José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt, quienes ahora suenan como posibles socios en la nueva estructura de Telefe.

En palabras del propio Scaglione, se trata de "un verdadero honor y privilegio que una compañía tan prestigiosa como Paramount haya confiado en el grupo que lidero para el futuro de Telefe". Y agregó en comunicado oficial: "Este canal representa la excelencia y cuenta con una audiencia masiva en toda la Argentina". Su empresa, Televisión Litoral, logró ganarle la pulseada final a Alpha Medios, de Marcelo Fígoli, y a Tomás Yankelevich, quien intentaba recuperar el legado familiar.

Gustavo Scaglione compró Telefe

Más lejos quedaron otros interesados de peso, como Gerardo Werthein, el empresario cercano al gobierno de Javier Milei que, según fuentes del sector, contaba con el guiño del Presidente. La operación fue supervisada por la consultora Quantum Finanzas, del economista Daniel Marx, y atravesó meses de negociaciones, rumores y presiones políticas. Desde el entorno libertario, se promovía la idea de que el canal quedara "en manos amigas".

Pero, finalmente, el grupo de Scaglione se impuso con una oferta concreta, un plan de continuidad y, sobre todo, una buena relación con los estadounidenses. "Paramount no le va a dejar el negocio a nadie que vaya en contra de los intereses de los estadounidenses", reconoció una fuente al diario Perfil, dejando entrever que, más allá de los discursos de "soberanía mediática", la operación también tuvo que pasar un filtro diplomático. El resultado fue una especie de equilibrio perfecto: Telefe vuelve a manos argentinas, pero bajo el control de un grupo empresario con vínculos sólidos tanto con la política nacional como con los capitales internacionales.

Detrás del número final, se esconde un verdadero gigante mediático. Telefe alcanza al 95% de los hogares argentinos, produce más de 3.000 horas de contenido al año, tiene siete de los diez programas más vistos del país y su señal internacional llega a 17 millones de abonados en 17 países. Además, su canal de YouTube y sus plataformas de streaming superaron los 932 millones de visualizaciones en 2024. Aun así, parte del precio se explica por la enorme estructura que el nuevo dueño deberá sostener: 1.600 empleados, estudios gigantescos en Martínez, y un costo operativo que para algunos competidores "es más una herencia que un activo".

El empresario rosarino adquirió la señal líder del país por US$ 95 millones

No sorprende que, en medio de la puja, varios oferentes se bajaran del ring. "Aunque parezca increíble, solo los terrenos del canal valen 40 millones de dólares", reveló una fuente involucrada en la negociación. La historia tiene además un costado político: Gerardo Werthein, ex embajador y ex aliado de Milei, fue quien más cerca estuvo de quedarse con Telefe. Pero el propio presidente, que buscaba asegurarse un canal "aliado" antes de las elecciones legislativas, no logró torcer la balanza. "En un primer momento, se creyó que Werthein no tenía competencia porque el propio Milei intercedió", contó un negociador.

Y agregó: "Pero la puja de poderes entre empresarios de peso que no aceptaban entregar el mando central desarticuló esa experiencia", La derrota empresarial de Werthein se suma a su salida conflictiva de la Cancillería, lo que en el ecosistema político se leyó como una señal de debilitamiento de su influencia dentro del Gobierno. Telefe, que nació en 1989 con la privatización del Canal 11, cambió de manos múltiples veces: pasó por Atlántida Comunicaciones, Telefónica de España, Viacom, y ahora vuelve a un grupo nacional. En sus 35 años de historia, el canal se convirtió en un emblema de la televisión argentina.

El comunicado con el que Telefe anunció que el holding de Gustavo Scaglione adquirió el canal

Entre sus grandes éxitos se destacan Gran Hermano, La Voz Argentina, Susana Giménez y MasterChef Celebrity. El desafío de Scaglione será ahora mantener el liderazgo de una pantalla tradicional en un ecosistema dominado por el streaming y los contenidos digitales. Telefe produce cerca de 5.000 horas anuales y tiene presencia en Rosario, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, pero enfrenta competidores que nacieron en redes sociales y no cargan con la misma estructura. Mientras tanto, en los pasillos de Martínez, el clima es de expectativa y cautela. Darío Turovelzky continuará como CEO, y se espera que en los próximos meses se anuncien cambios en la programación y nuevas alianzas con productoras locales. El propio Scaglione lo resumió así: "Vamos a trabajar muy fuerte para levantar a la industria audiovisual".