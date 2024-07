"Tengo olor a mierd..., pero solamente cuando": Yanina aniquiló a Furia y la ligaron la Ubfal y Trezeguet

Juliana 'Furia' Scaglione está transitando su gira por los medios de comunicación tras estar 6 meses dentro de la casa de Gran Hermano y apuntó contra aquellos que hablaron negativamente de ella durante su encierro. En una reciente nota, Furia está nuevamente en el centro de la escena por un comentario que hizo en contra de Yanina Latorre, y la conductora no dudó en responderle.

La ex participante de Gran Hermano fue invitada a Se Picó, el streaming de Laura Ubfal y Gastón Trezeguet, para hablar del 'hate' que recibió al salir del reality y responsabilizó a los medios por alimentar su imagen negativa. Con el aval de los conductores, Furia cruzó a LAM por mostrar un informe donde aseguran que la participante no levantaba el rating de los programas que visitaba y amenazó con iniciar acciones legales en contra del programa conducido por Ángel de Brito.

En su descargo, la ex hermanita fue contundente contra Latorre. "Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, déjame vivir", expresó, y luego apuntó contra la panelista: "Yanina Latorre, lavate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca. Lávate los dientes amiga. Te gusta el show, yo te doy show".

Rápida de reflejos, Yanina salió al cruce y se refirió a la ex participante de Gran Hermano, pero no de la forma que se esperaba.

"Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?", se preguntó riéndose de la situación. "Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con casi el 70% de los votos del público en contra", arremetió.

"Desde que salió de la casa, Laura Ubfal, Lorna y el pelotudo de Gastón Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. ¿Quién sos, qué hiciste? Bancate la opinión ajena", continuó.

En su cierre, la conductora se refirió a la crítica de Furia con una gran frase: "Y ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mierda, pero solamente cuando la nombro".