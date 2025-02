Tentativa de homicidio y un año de sometimiento: Cinthia se metió y Castillo representará a Emily de Love is Blind

El pasado jueves, Emily Ceco de Love is Blind denunció públicamente a su ex pareja, Santiago Martínez, luego de realizar la correspondiente denuncia penal por violencia física y psicológica que sufrió durante el último fin de semana. Al escuchar su desgarrador relato, tanto sus ex compañeros del reality show como algunas famosas se solidarizaron con la joven, especialmente Cinthia Fernández, quien no dudó en poner a disposición los servicios de su futuro esposo, el abogado Roberto Castillo.

El letrado habló vía telefónica con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en el stream Bondi. Allí contó que su comprometida le mostró las declaraciones públicas de la oriunda de Moreno y no dudó en tomar las riendas del caso. En primera instancia se contactaron con la ex participante del Amor es Ciego a través de un mensaje en Instagram: "Por suerte estás en las mejores manos. Le pedí a modo personal por favor a Roberto Castillo que la defendiera", fue el posteo de Cinthia.

Además, la modelo agregó: "Y yo también voy a estar acompañándola desde mi historia de vida y aprendiendo la parte judicial sobre estos casos, como persona que empezó a estudiar esta carrera para el día de mañana defender yo misma a mujeres que sé muy bien lo que pasan en mano de monstruos". Con una respuesta positiva por parte de la denunciante se llevó a cabo una primera entrevista en la que llegó acompañada de sus padres.

El mensaje de Cinthia Fernández tras la denuncia de violencia de género de Emily Ceco a Santiago Martínez

"En este caso es muy evidente. Emily tiene conversaciones donde esta persona que está siendo denunciada le admite la responsabilidad del hecho que ella menciona, pero hay una historia detrás que me parece que tiene mayor gravedad que el hecho que ella denuncia", comenzó aclarando Roberto, donde hizo hincapié en que no sólo está el relato de la atacada, sino que además hay pruebas, tanto en mensajes como los hematomas que le quedaron en el cuerpo.

Si bien en su paso por Bondi, la influencer aclaró que fue la primera vez que sufrió un hecho de violencia por parte de su marido, en diálogo con el abogado se detectaron que fue un año completo de sometimiento, donde hubo violencia física, enojos que escalaron la tensión de los gritos, y manipulación tanto psicológica como económica: en este contexto, Castillo relató que la pareja ganó un premio monetario en el reality show de Netflix, y si bien Santiago le hizo creer a Emily que era un monto disponible para ambos, siempre que ella quería hacer uso del dinero este no lo autorizaba.

El navegador no soporta este contenido.

El representante legal llevará el caso con la carátula de "tentativa de homicidio", ya que recibió un intento de asfixia en un tiempo estimado de 5 a 7 minutos. Por el trauma reciente, la víctima tiene los hechos cronológicamente desordenados, por lo que el interés más inmediato es que ella pueda narrar ante la Fiscalía los diferentes hechos que protagonizó en el último tiempo. En un nuevo relato, la joven contó de una situación en la que su pareja le estalló el celular contra la pared al ver un mensaje que no le gusto; sin embargo, la muchacha naturalizó este episodio y no fue hasta expresarlo ante su abogado que lo identificó como un hecho de violencia.

Actualmente se encuentran llevando a cabo la apertura del teléfono, donde se extraerán contenido audiovisual y mensajes que funcionarán como prueba contra Santiago Martínez. Una vez culminado este proceso, se determinará si Ceco está en condiciones de ampliar la denuncia, ya que hay situaciones que ni los padres sabían: "Su abogado nos contaba que hubo situaciones previas de violencia que ni la familia sabe, y que van a perjudicar a Santiago en el juicio. Santiago aseguró en un mensaje a uno de sus ex empleadores que sólo fue una pelea familiar", ampliaron en las redes sociales de Bondi.

Así reaccionó el papa de Emily Ceco ante la violencia de género que sufrió su hija

En estos momentos, Emily Ceco se encuentra siendo tratada en un hospital por primera vez desde el hecho de violencia, ya que tiene hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello. Su papá, que desea hablar con los medios, pidió paciencia, ya que siguen un proceso penal que sobresale de sus manos: "Estoy en el juzgado con Emily y el abogado y estoy escuchando el programa. No puedo creer las cosas que nuestra hija no nos contó por vergüenza o por miedo. Cuando el abogado me dé el okey hablo con ustedes", comentó en un audio a Fefe Bongiorno.

Por otro lado, el padre realizó un posteo en redes sociales contra su ex yerno: "Esta rata, cobarde y cag... fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija. La tuvo secuestrada dos días hasta que pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez. Ya está denunciado penalmente. Esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados, que en un par de días se le va y que lo perdone mientras la sometía a golpes. ¡Cag...!", expresó con furia tanto en Facebook como en Instagram.