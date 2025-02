El oscuro trasfondo de Love is Blind: otra joven alzó la voz y denunció episodios de violencia con Martínez

Lo que comenzó como una historia de amor dentro del reality Love is Blind Argentina se convirtió en un relato de horror. Emily Ceco rompió el silencio y reveló que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja en el programa, Santiago Martínez. Durante una entrevista en Bondi Live, la joven se mostró visiblemente afectada y exhibió las marcas de los golpes que recibió. Lo cierto es que horas después de que la joven exhibiera su denuncia contra Martínez tras sufrir violencia de género, otra mujer, Johana Coleff, también alzó la voz y denunció episodios de agresión vividos con el mismo hombre en 2023.

En su testimonio, Johana detalló el paulatino deterioro de su relación con Martínez. "Vamos a sacarle la careta a este fantasma. Yo lo conozco a él en octubre del año pasado, yo venía de una relación medio media. En menos de un mes me demostró todo lo que yo buscaba en un hombre. La primera cita fue todo bien. Me voló la cabeza Al principio parecía el hombre ideal, pero pronto empezó a mostrar actitudes violentas y controladoras", confesó en un video en TikTok.

La joven. de manera contundente, relató cómo la agresividad del participante de Love is Blind Argentina se manifestaba en pequeños actos hasta que escaló a situaciones de intimidación extrema. "En la segunda salida estacionamos con el auto en un lugar cualquiera. Estábamos con la puerta abierta. Le digo que la cierre y nada. Le vuelvo a decir y me dijo: ´Pará, que a mí no me gusta que me apuren´. Una noche, cuando le dije que no a algo que él quería, empezó a insultarme", expresó.

Según describió, Martínez le quitó el teléfono por la fuerza y comenzó a "burlarse" de su "miedo". "Así había como un montón de situaciones. Siempre que nos veíamos pasaba algo a ese nivel. Un día habíamos arreglado de cenar juntos, pedir helado. Yo no pude pedirlo por la aplicación y se enojó porque yo no pude hacerlo. Hasta que llegó el peor momento que yo pasé con un chabón. Veníamos de cenar, íbamos a ir a la casa, pasamos por la puerta, pero la luz estaba prendida", contó.

Y continuó: "Él en ese momento vivía con los padres, Entonces estacionamos en la esquina un rato hasta que se vayan a dormir. Era una situación íntima que él opinaba que si y yo que no. Yo al decirle que no él pensaba que lo trataba como cualquiera. La realidad es que no, no es no chicas. Ahí me empieza a criticar de arriba a abajo, con todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar. Yo no tengo mejor idea que sacar mi teléfono para pedir un Uber y me dice: ´A mí cuando te hablo me escuchas´".

A partir de ahí, la joven describió el terror que vivió en manos de Martínez: "Me saca el teléfono y en ese momento era como que no me daba para forcejear porque él estaba muy transformado, entonces me da miedo. Y empiezo a mover la pierna y me dice: ´¿Y por qué temblás?´. Y le digo: ´La verdad que tengo miedo, nunca pasé esta situación con un chabón´. Y me dice: ´¿Miedo de qué estúpida? Tenés 26 años´. Me quedé callada, hasta que en un momento empieza a llorar, a pedirme perdón por todas las cosas que me había dicho, que todas las cosas que me había dicho era mentira, que no la sentía, que me quería".

Si bien explicó que en aquel momento Martínez le devolvió el teléfono, remarcó que su relación llegó a su fin cuando el joven regresó de México tras haber participado "de una serie de Netflix que era de supervivencia". "Yo lo vuelvo a ver en mayo o en abril, habíamos ido a su casa a almorzar y mientras él estaba cocinando yo le veo un anillito. Le pregunté ¿qué onda? Y me dijo de que cuando él fue a firmar el contrato no leyó supuestamente el contrato, y él se enteró que era una serie para conocer el amor de tu vida en el avión. Tenía que ser muy pel... para no leer un contrato o para mentirme de esa forma en la cara", cerró.

Santiago Martínez y Emily Ceco

El relato de Emily Ceco resultó aún más estremecedor. Con la voz quebrada y ocultando su rostro tras lentes oscuros, reveló que fue brutalmente golpeada por Martínez tras asistir a su despedida de soltera. "Le pedía por favor que dejara de pegarme. Me insultó, me pegó en la cabeza y la espalda, me inmovilizó en la cama y me ahorcó", declaró en la entrevista. La joven logró escapar cuando su agresor salió de la casa momentáneamente y, con ayuda de su hermana, formalizó la denuncia el martes siguiente.

El caso tomó un cariz judicial cuando la denuncia de Emily llegó a la UFI 10 de General Rodríguez, bajo la fiscalía de Florencia Toscano. La víctima describió en su testimonio cómo una discusión con Martínez desembocó en agresiones físicas con golpes en distintas partes del cuerpo. La opinión pública se conmocionó ante la noticia, especialmente los seguidores del reality, quienes comenzaron a analizar el comportamiento del participante durante el programa bajo una nueva luz.

Participaron de Love is Blind Argentina y actualmente están separados

Este escándalo también expuso un oscuro patrón en el reality: el cast y la producción parecen no haber tomado medidas adecuadas para prevenir situaciones de violencia dentro y fuera del show. La historia de Emily y Johana pone en el centro del debate la falta de controles sobre los participantes y la responsabilidad de las plataformas en la protección de las víctimas de violencia de género. Hoy, Martínez enfrenta una investigación judicial, mientras que Emily y Johana han encontrado apoyo en las redes sociales y en colectivos feministas que exigen justicia. "No es no", sentenció Johana en su video. Un mensaje que resuena con más fuerza que nunca.