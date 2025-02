Emily de Love is Blind destapó la verdadera identidad de Santiago Martínez y denunció violencia de género

En las últimas horas, las redes sociales especularon con la separación de Emily Ceco y Santiago Martínez, una de las parejas que parecía más consolidadas en Love is Blind Argentina, el reality de Netflix conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.

En la cuenta de X de LAM adelantaron que la pareja terminó debido a violencia de género: "Él la golpeaba. Ello logró separarse. Todo venía bien y de repente el infierno. El amor puede ser ciego pero no violento", escribieron. Horas más tardes, la joven se sentó en el stream de Bondi conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, donde contó detalles de la golpiza y cómo fueron los difíciles días hasta que logró arroparse en la casa de su hermana.

Participaron de Love is Blind Argentina y actualmente están separados

" Le pedía por favor a Santiago que me deje de pegar ", fue lo primero que dijo luego de mostrar su ojo lastimado. La ex participante del reality de amor comentó porque el martes a la mañana se presentó a realizar la denuncia aunque el hecho ocurrió en la madrugada del sábado: "Nosotros nos íbamos a casar de nuevo por iglesia, porque en el programa nos habíamos casado sólo por civil. Mi mamá, con mis hermanas, primas y tías me organizaron una despedida de soltera", el evento familiar consistió en ir a ver Sex, la obra dirigida por José Muscari.

"Cuando le conté temprano que me estaban organizando una despedida me dijo 'hay que bueno amor, anda y pásala lindo' ósea super natural como esperaba que reaccionara el Santiago con el que yo convivía", relató las horas previas a la violencia física. Luego de la charla, él se fue a trabajar y mantuvieron contacto a través de mensajes donde todo continuaba bien.

Al salir de la obra teatral, el joven pidió a su novia que lo pasen a buscar por Liniers y allí comenzó el infierno: "Lo fui a abrazar y me saca diciendo 'ándate paje**, sos una put*'", fue el comienzo de la discusión en su casa: "Yo te vi en TikTok, que estabas arriba del escenario y vos disfrutando, sos una paje**', habría dicho él. Pedí un Uber para irme a mi casa y avisarle a mi mamá que me espere. Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atendiera ella y con mirada amenazante me puso el teléfono para ver qué hacía. Cuando le dije a mi mamá que capaz me iba para casa, él me cortó la llamada y me dijo que no me iba a ningún lado. Le pedí por favor, yo no quería estar ahí, me estaba tratando muy mal y le pedí que se corra de la puerta de la habitación porque la estaba trabando".

"Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas y agarré un bolsito para guardar mis cosas. Ahí me pegó una trompada en la cabeza de atrás . Le pedí que no me pegue y me dijo que era una put* y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide 1,90 y tiene mucha fuerza", relató Emily rota en llanto mientras Pepe Ochoa y Fefe trataban de acompañarla.

Mientras relataba el violento episodio que vivió el fin de semana, mostró las marcas que le quedaron en los brazos: "Ahí me empezó a ahorcar con mis propios brazos, le decía por favor que me deje, me estaba lastimando mucho. Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice llorá ahora, pelotu**, hace dos horas no pensabas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario. Le pedía por favor y no paraba ", agregó entre otros relatos escalofriantes.

La influencer relató que realizó la denuncia y tiene en su poder el botón antipánico: " La persona que te pega una vez te va a volver a pegar siempre ", reflexionó e hizo hincapié en el apoyo que recibe de su familia actualmente. Por otro lado, contó cómo reaccionó cuando logró calmarse: "Busco hielo y me decía 'tranqui amor, esto en dos días se te va'", luego Santiago comenzó a recriminar que la despedida de soltera era lo único que no aceptaba.

Actualmente, Emily Ceco tiene a su favor una perimetral y se encuentra arropada por su familia, quien no permite el contacto entre la ex pareja. Aunque el hombre se encuentra bloqueado de todos los medios de comunicación, trata de comunicarse a través del correo electrónico, y así manipular para que la joven no contara públicamente el hecho de violencia. Entre otros mails que recibió la oriunda de Modelo, su ex la hizo sentir culpable por los contenidos que debían grabar para redes sociales para el Día de los Enamorados (14 de febrero), los cuales se habían pactado previamente a la golpiza.

Durante su paso por Love is Blind, Santiago Martínez mostró varios comportamientos violentos que alarmaron a las redes sociales. Sin embargo, siempre se salió con la suya al justificar sus actitudes y lograr que su esposa lo perdone. Además, en redes sociales, una joven lo denunció por actitudes violentas al terminar una cita con él.