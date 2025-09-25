Lara Morena Gutiérrez en América TV: lo que expuso el testimonio previo a su muerte

La conmoción por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela, continúa. Habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en la noche, luego de que una camioneta blanca las levantara en la Rotonda de Tablada en La Matanza. Ahora, un viejo video donde la única menor de las tres dio testimonio ante América TV como trabajadora sexual, encendió la polémica.

Los comentarios en redes sociales alrededor de esta revelación expusieron la crisis social y la división que surgió a partir del caso, con juzgamientos alrededor de la decisión de vida y sin importar lo forzado o voluntario del caso. Allí se la ve a la menor junto a otra compañera de trabajo dándole un extenso móvil a Lape Club Social, en el que aseguró que su edad era de 20.

En el video se ve a ambas quejándose de los maltratos y falsas acusaciones de los vecinos de la esquina de Floresta en donde paraban. "Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el 'telo móvil' y una barbaridad. Es una mentira", aseguró la víctima de este femicidio por venganza ante el móvil. La desmentida de las versiones que aseguraban que ellas atendían a sus clientes, mientras sólo se encontraban en ese lugar e iban para otro lado, generó más estupor entre muchas personas... más que las torturas y descuartizaciones a las que fueron sometidas.

"Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento , y eso me parece una falta de respeto", denunciaba Lara en el video. De acuerdo a la mirada hostil de algunos de los comentarios de las redes sociales, la demanda de la víctima de femicidio no era válida porque era trabajadora sexual. A una semana de un escándalo porque el influencer Agustín Franzoni deslizó que tenía videos íntimos de su ex pareja Flor Jazmín Peña, el sesgo ante este caso quedó expuesto.

"Siempre nos vestíamos igual", aseguró Florenciaffer sobre Lara Gutiérrez.

La mujer que la acompañaba en el video es Florencia, también conocida en el mundo de las plataformas de contenido erótico como Florenciaffer. Desde una de sus cuentas de Instagram despidió a su amiga tras confirmarse la noticia. "Siempre nos vestíamos igual. Te extraño, amiga. Te extraño mucho. Yo, tú. Tú y yo. Volá alto, compañera", fueron las palabras que le dedicó en una foto que subió de ellas con un look similar y con el movilero de América TV en el medio.

Luego subió otra historia de ambas dentro de un auto. "Siempre te voy a recordar así, mi Reyna", escribió Florencia. "Yo sé que de ahora en más sos otro angelito más que me va a cuidar desde el Arriba. Dios te tiene en la gloria, mi Reyna. Ya no batallás más acá, hermosa. Descansá en paz, hermosa Lara", le dedicó.

La historia homenaje a Lara Gutiérrez de Florenciaffer, la otra joven que salió con ella en el móvil que hizo en julio para América TV.

El juicio social sobre ambas fue muy fuerte. Debería ser una sorpresa, aunque no lo es, que sean las mismas bocas que se quedan cerradas ante el pedido de justicia por el femicidio, las primeras en juzgar las decisiones de ambas mujeres.