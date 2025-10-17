Wanda Nara descansó a Luis Ventura y lo "extorsionó" en Masterchef: "Dame la guita que me debés"

Nadie pensó ver a Luis Ventura cocinando y mucho menos ser evaluado por sus dotes culinarios. Sin embargo, se animó a Masterchef donde no sólo enfrenta a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, sino también a los reclamos de Wanda Nara.

Durante la última transmisión del reality show, la conductora encaró al periodista en medio de una dinámica escolar: "¿Luis qué sería? El traga, que está primero... ¿Alguien le quiere cambiar a Luis para que no esté adelante?", preguntó, ahora casi ocupando el rol de maestra: "Yo no quiero cambiar", replicó defendió su lugar el participante.

Luis Ventura

La tensión en el estudio aumentó tan fuertemente que otro concursante bromeó: "Luis quiere estar cerca de tuyo". Wanda demostró que no se achica ante ningún hombre y fue por más: "Sí, y me das la guita que me debés. Si habrás vendido ejemplares", dijo en referencia a las tapas de la revista Paparazzi que la tuvieron como protagonista.

El pase de facturas entre Ventura y la Bad Bitch continuó escalando: " Tenemos que hacer las cuentas con el contador a ver quién le debe más a quién ", se excusó el periodista. Pero los reclamos no sólo fueron al comienzo de Masterchef.

La consigna en la noche del jueves fue recrear una receta que despierten los sabores de la niñez. El conductor no tuvo una buena performance y presentó unos ñoquis que hizo con harina de arroz por equivocación: "Imaginaba hacer una pasta tipo fideo, pero a medida que el tiempo se consumió, me fui quedando sin reloj, entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", le explicó a Betular, el primer jurado en degustar el plato.

Tras un bocado, el pastelero le preguntó si lo había hecho con harina de trigo: "No, de arroz", contestó el concursante y amplió: "El mercado tiene sus misterios secretos y en lugar de harina de trigo traje harina de arroz".

Wanda Nara reclamó el Martín Fierro de Oro a Luis Ventura

Luego, llegó el turno de que Martitegui pruebe los ñoquis. Antes de comerlos él, le ofreció uno a Luis, que al principio no se animaba, y después terminó aceptando. No llegó a comerlo, lo escupió en la mano y lo devolvió al plato.

Wanda Nara no aguantó la risa por lo que los jurados la invitaron a degustar. Sin asco a nada, la conductora aceptó: "Si no me das el Oro el año que viene con esto que estoy comiendo", bromeó con el presidente de APTRA. "¿Sabés de qué son? Como de caucho, ese es el sabor", concluyó pero antes pasó factura y dejó abierto el debate: ¿tendrá el próximo Martín Fierro de Oro?