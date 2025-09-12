Tinelli, nuevo jugador en Carnaval Stream entre humor, familia y viejos aliados: "Volvemos a los medios a hacer algo lindo"

Marcelo Tinelli decidió dar un nuevo giro en su extensa carrera y confirmó lo que hasta hace algunos días tan sólo era apenas un rumor: desembarca en el streaming. El conductor lo anunció con un audio enviado a sus seguidores en WhatsApp, donde se mostró "muy entusiasmado" con el proyecto Estamos de paso, que debutará el 23 y 24 de septiembre por Carnaval Stream. "Estamos felices de compartirles esto, que volvemos a los medios, así que volvemos a hacer algo lindo, un proyecto que estoy muy entusiasmado, muy contento", aseguró, rodeado de nombres familiares y compañeros de ruta.

Marcelo Tinelli incursiona en el streaming

La apuesta parece tener dos capas. Por un lado, Tinelli se rodea de su círculo íntimo: su primo Luciano "El Tirri" y sus hijas Candelaria y Juanita, a quienes definió como "mis dos amores de siempre y para toda la vida", decisiones que ya comenzaron a levantar alguna que otra crítica entre el público que consume esta clase de productos. Por otro, suma a históricos aliados como Pachu Peña y Sebastián Almada, además de figuras como Federico Bal, Sabrina Rojas, Carla Conte e Iván Ramírez.

El elenco reproduce, en buena medida, el esquema de entretenimiento que consagró al conductor en la televisión abierta: humor, juegos, imitaciones y complicidad entre colegas. El propio Tinelli subrayó que el ciclo será un espacio para "divertirse mucho", pero la incógnita central radica en si el conductor podrá replicar en el streaming la masividad y el impacto que alguna vez alcanzó en el prime time televisivo de la mano de aquellos sketch noventeros de la época de VideoMatch.

La propuesta tiene la producción de Federico Hoppe, su histórico socio detrás de ShowMatch y Bailando, lo que refuerza la sensación de continuidad más que de renovación. El desafío no es menor. Carnaval Stream busca consolidarse como plataforma de referencia y ya cuenta con figuras como Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino que ya lograron consolidar el canal como uno de los más vistos de la actualidad, sólo por detrás de Luzu TV y Olga.

Juanita y Marcelo Tinelli.

La incorporación de Tinelli se presenta como un refuerzo de peso, pero también lo expone a competir con un ecosistema donde las reglas no son las de la televisión de aire. Aquí manda la interacción instantánea, la espontaneidad y la capacidad de captar audiencias jóvenes que consumen contenidos en múltiples pantallas. "La verdad es que se van a divertir y mucho", prometió Marcelo Hugo y agregó, entre risas: "Me parece que todos estos me van a matar, me van a terminar asesinando a mí". En ese contexto, la jugada de Tinelli puede leerse como un intento de no quedar descolgado frente a la transformación de los consumos mediáticos.

Cande Tinelli y Marcelo Tinelli

Después de décadas marcando agenda en la TV abierta, su desembarco en el streaming se parece tanto a una búsqueda de reinvención como a una estrategia de supervivencia profesional. El conductor enfrenta, tal vez por primera vez, el reto de probar que su figura trasciende al medio que lo consagró. Su regreso genera expectativa y cautela: "La etapa de los grandes shows televisivos quedó atrás, ahora es tiempo de construir comunidad digital", advierten analistas del sector. La incógnita es si Tinelli podrá convertirse en un referente del streaming o si su propuesta quedará como una reedición nostálgica de un tiempo televisivo que ya pasó.