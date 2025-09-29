Tinelli rompió el silencio, minimizó el dolor de Tini Stoessel y aclaró el conflicto con su padre: "me gustaría aclararlo"

Si algo quedó claro con el estreno de Ángel, en el último álbum de Tini Stoessel, es que la relación de la cantante con Marcelo Tinelli sigue siendo tensa, aunque el conductor insista en negarlo.

El malestar de la artista hacia el empresario nace a partir del conflicto judicial de Alejandro Stoessel —su padre— con quien en su momento fue su amigo. Todo se remonta al año 2008, cuando el director demandó a Tinelli por la propiedad intelectual de la serie Patito Feo, lo que rompió una larga amistad y derivó en un juicio que el dueño de LaFlia terminó ganando.

Tini Stoessel

El enfrentamiento dejó secuelas familiares y profesionales en Alejandro Stoessel. Años más tarde, Tini lo reflejó en su canción Ángel, donde utiliza la metáfora del "Judas" para aludir a la traición del ex dirigente.

En las últimas horas, el conductor decidió dar su versión, aunque buscó bajarle el tono a la polémica: "Vos imagínate lo que me dolió porque mis hijas la adoran, son amigas de ella", expresó en un mano a mano con Ángel de Brito en Bondi.

Tinelli no sólo minimizó el dolor que Tini Stoessel plasmó en su tema, sino que además recordó la cercanía entre ambas familias: "Yo lo conozco a Rodri De Paul, sé toda la historia que tuvieron. Mi hijo Fran es amigo de Fran Stoessel. Entonces digo, ¿por qué eso?".

Sobre el juicio con Alejandro, se justificó: " Yo nunca hubiese querido llegar a un juicio con Ale porque realmente tuvimos dos instancias. Ale trabajó como director artístico de la productora y terminó muy bien con nosotros, cerramos un ciclo, se le pagó. Después el argumentó una cosa de Patito Feo, que él era el dueño de la idea y fue contra mí. Ahí dije: no entiendo por qué, si éramos tres los ideólogos de todo esto".

Con la misma postura que sostuvo en el pasado, remarcó: " Algún día me gustaría aclararlo porque sinceramente no estuvo en mi ánimo hacerle un juicio ni terminar así, solamente me tuve que defender de algo".

Finalmente, Marcelo Tinelli aseguró que le gustaría compartir un café con Alejandro y con Tini Stoessel para aclarar heridas que vuelven a abrirse cada tanto. Ahora bien, ¿aceptará la cantante ese encuentro o ya dio vuelta la página y no tiene nada más que hablar con el hombre que supo traicionar a su padre?