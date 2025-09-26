Ángel De Brito destrozó a Milett y Sabrina Rojas deschavó su química con Tinelli: "Es hipnótico"

Si hay alguien que sabe cómo llevar el juego mediático ese es Ángel De Brito. En una entrevista reciente, analizó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, además se metió de lleno en la tensión sexual que hay con Sabrina Rojas. Fue el propio Tinelli quien utilizó su segundo programa de Estamos de Paso para anunciar su ruptura con la modelo peruana. Y por su puesto dio que hablar: "Era algo cantado. Iba a pasar, qué sé yo. Me pareció siempre una relación bien, digamos, pero sin mucho compromiso. Tienen distintas edades, distintos proyectos de vida", comenzó su análisis el conductor de LAM.

Ángel De Brito picanteó a Milet Figueroa y la trató de aburrida

"Seguramente Milett quiere ser mamá y Marcelo ya cerró la fábrica, como dicen las abuelas. Estaban en otra y, bueno, se acompañaron un tiempo", continuó De Brito sobre los motivos por los cuales se pudo haber separado el empresario. Y es que no dio explicaciones de por qué se separó y eso generó más especulaciones en el mundo farandulero. A Ángel no le tembló la lengua para hablar de Milett, a quien no le cree su personalidad alejada de los medios: "Es aburrida. Igual, ella quería dar un perfil de que no era mediática acá en Argentina, pero su pasado en Perú demuestra que sí lo fue".

Ángel de Brito no es el único que habló al respeto: Sabrina Rojas rompió el silencio luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Tinelli y Milett Figueroa. Desde comenzó Estamos de Paso, los conductores no ocultaron la tensión sexual que los envuelve y se prestaron a un juego de histeriqueo en vivo: "No soy ninguna tercera en discordia, es lo que sí quiero aclarar", comenzó pero sus siguientes declaraciones la deschavaron: "Es hipnótico, Marcelo es hipnótico, obvio".

Sabrina Rojas negó un romance con Tinelli, por el momento, es sólo su jefe

Otra que sabe jugar a la perfección el juego mediático es Sabrina Rojas: "Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver. Una persona que está recién separada, yo hoy lo veo como mi jefe, pero es hipnótico", confesó que no estuvo con Tinelli pero dejó abierta la puerta a un posible touch and go.

El tema le sirve para el show y se aferró a él; es en este contexto que horas más tardes también habló de su programa en América TV: "Hay cosas que tengo que aclarar, que parece que yo ando por la vida pasándola muy bien, a mí es raro que me guste alguien. Soy muy selectiva. Yo elijo mucho quién entra a la casita y quién no", aclaró Sabrina Rojas y catalogó, nuevamente, a Marcelo Tinelli como su jefe.