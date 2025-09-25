Tini Stoessel anunció por donde se puede ver gratuitamente Futttura: "Desde cualquier parte del mundo"

Tini Stoessel se prepara para arrasar con Futttura, el gran show en el que recorrerá las diferentes etapas de su carrera. La primera función será el 24 de octubre en Buenos Aires, en Tecnópolis.

La cantante agotó siete fechas y anunció que sus fanáticos tendrán la oportunidad de sumergirse en su universo musical en un festival sin precedentes y con una nueva fecha a la venta: el 15 de noviembre se encuentra a la venta en https://fullticket.com/ (único sitio oficial).

Tini Stoessel llega a Tecnópolis con Futttura, un show que promete innovación y emoción

La magia se intensificará con un show de alto impacto que contará con tres escenarios y una puesta en escena nunca vista. La producción promete sorprender y emocionar a todos los presentes, consolidando a Tini como una artista innovadora y líder en la industria.

Si bien, la Triple T anunció que está preparando un show inolvidable para quienes asistan, en las últimas horas anunció que aquellos que no tienen la oportunidad de asistir también serán parte de Futttura: "A través de La Casa por Youtube la gente va a poder ver gratuitamente, desde cualquier parte del mundo, el show en vivo", anunció.

"La posibilidad de que cualquier persona pueda conectarse a YouTube, verlo gratuitamente y poder conectarse y vivir la experiencia de la manera que se pueda, para nosotros era muy importante poder lograrlo", concluyó la artista.

La Casa será el streaming oficial de Futttura. Además del anunció de Tini, desde el canal de stream compartieron un video producido en modo cine para compartir la noticia: Juli Poggio, Lizardo Ponce, Manu Dons y Sele Mosca serán las figuras a cargo de la transmisión.

Luli González será parte de "Futttura", el show de Tini Stoessel que promete arrasar con Tecnópolis

Pero, lo que más sorprendió fue el final del material, con la aparición de una chica colorada de espalda, que los usuarios rápidamente identificaron que se trata de Luli González, una influencer que conduce en Olga pero que también será parte del show de Tini, de quien en distintas oportunidades se proclamó fan, al punto de saberse todas sus canciones, desde los inicios de Violetta.

Finalmente, Tini Stoessel se prepara para triunfar en Tecnópolis y adelantó cómo pueden ir vestidos sus fanáticos: "Son muchas eras y muchas etapas. Siento que lo que más quiero es que sean libres y que vayan como quieran. Entiendo que Futttura tiene esto de lo plateado, de los colores más oscuros, negro... -no quiero spoilear mucho lo que voy a usar- pero la realidad es que voy a ir pasando por varias etapas. Entonces también si hay alguna con la que se sientan identificados, bienvenido sea".