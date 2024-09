"Todo a su alrededor es mafia": Candela Lecce quemó a Tinelli y dio detalles del contrato que la "obligó" a firmar

A días de que el Cantando 2024 comience en América TV con la conducción de Florencia Peña, un nuevo escándalo estalló alrededor de la vida de Marcelo Tinelli. Es que Candela Lecce, la joven con la que lo vincularon meses atrás, prendió el ventilador respecto a la realidad de él con frases muy duras y con mucho enojo por no haberla invitado a ser parte del certamen. Además, sacó a la luz un contrato de confidencialidad que le hicieron firmar y describió las amenazas que le hizo Federico Hoppe.

"Me cansé de que la gente piense que sea buena persona cuando no lo es. Todo a su alrededor es mafia. Y yo una ilusa que creyó siempre en todo. Escribo estas líneas llorando, pero sé que mi corazón va a estar en paz", expresó Lecce en el cierre que le dio a las historias que subió a su Instagram, y justo antes de revelar el contrato al que fue extorsionada a firmar por el socio del conductor.

El descargo de Candela Lecce contra Marcelo Tinelli y el contrato que Federico Hoppe la obligó a firmar.

En este que difundió ella declara bajo juramento que debe "mantener absoluta confidencialidad y a no divulgar de manera alguna cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia y/o material de naturaleza alguna vinculado con la vida profesional y/o personal del Sr. Marcelo Hugo Tinelli en medios audiovisuales, redes sociales, de internet, motores de búsqueda de información de la web o cualquier otro medio tecnológico y/o escrito y/o cualquier medio de comunicación social, sean gráficos, televisivos y/o radiales".

"Accedí a firmar ese contrato, que firmé con miedo, esperando de corazón que esta vez sí me den la oportunidad, y nada. Escribí mensajes de buena fe, hasta arrodillándome por favor pidiendo que me den una oportunidad. Ese último mensaje lo mandé hoy. Y su respuesta siempre fue negativa", reconoció Lecce sobre lo que vivió con la productora de quien fuera su amante.

"Hoy quiero contar esto porque realmente me canse de la situación. Me tuve que aguantar la angustia y la tristeza durante mucho tiempo. Como conté anteriormente, me mudé a Buenos Aires con una promesa del señor Marcelo Tinelli. El comenzó un vínculo conmigo en mayo de 2023, y me llevó a todas las situaciones que conté anteriormente. A que vaya a los programas de América TV, a que venga por mis sueños, que él veía en mí lo mismo que en él cuando recién comenzaba, llenándome de ilusiones y ganas", fueron las primeras palabras que lanzó la joven en sus historias. "Yo aposté todo para irme a Buenos Aires, busque departamento y aposté a una mudanza completa invirtiendo tiempo y dinero", protestó.

Luego relató que cuando se hartó de la situación este año y empezó a contar parte de lo que vivió con el conductor, Hoppe la llamó para conversar y llegar a un acuerdo. A su vez, señaló que él le manifestó que "si exponía así a un número uno" jamás la iban a llamar de ningún canal porque "iba a ser tildada de quilombera". Tras eso, la llamó la gente de Telefe con la que estaba colaborando: "Me dijo: 'Me llamo el señor para que te bajemos de ahí porque se enteró que estabas haciendo las notas'".

El portal Rating Cero del periodista Nacho Rodríguez amplió la información tras comunicarse con ella. "No tengo más nada que agregar, es todo lo que conté y espero que el medio no me cierre las puertas, después de contar mi verdad, porque es la verdad y todo lo que viví", lamentó la joven. "Por suerte ahora estoy más relajada, porque vivir esto sin que nadie lo sepa, era muy angustiante. Bastante lo cuidé, hoy no lo cuido más y tengo pruebas de nuestra relación", afirmó Lecce.