Marcos Giles cruzó un límite con un desubicado comentario sobre Ángela Torres: "¿Falta mucho para que lo deje?"

Si bien al comienzo de la relación entre Ángela Torres y Marcos Giles se destacó la caballerosidad de él y la forma en la que acompañaba a la cantante en todos sus proyectos, con el paso de los meses esa imagen se fue desdibujando y la pareja quedó cada vez más expuesta a las críticas.

En las últimas horas, el influencer protagonizó un momento incómodo en la pantalla de Luzu TV durante la última emisión de Nadie Dice Nada. Ángela encabezó la conducción del ciclo en reemplazo de Nico Occhiato y realizó una videollamada con su pareja, quien presenció la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Estados Unidos.

Ángela Torres en la conducción de Nadie Dice Nada

Durante la conversación, la intérprete notó un detalle en la mano del joven y le preguntó al aire: "¿Qué estás tomando? ¿Birra?". Giles desestimó la observación y mostró a cámara una botella de la marca Squirt.

"No, no, estoy tomando esta para no extrañarte tanto", respondió entre risas, en referencia al nombre de la bebida.

"Squirt"



Por este momento que protagonizó Marcos Giles con Ángela Torres: "Estoy tomando esto para no extrañarte tanto" pic.twitter.com/AYMYtlYQ1S — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

Ante las carcajadas del resto del equipo en el estudio, Ángela Torres tomó la palabra y aclaró que se trataba de un chiste interno de la pareja: "Igual es un chiste que ya me hizo. Ayer me mandó una foto con eso y me dijo 'todo me recuerda a vos'", reveló la artista para desdramatizar la situación.

Aunque en el programa el momento fue tomado con humor, la escena generó una rápida ola de indignación en las redes sociales. Decenas de usuarios manifestaron su rechazo por la exposición pública de la cantante y cuestionaron la actitud del influencer.

Ángela Torres y Marcos Giles en el Mundial 2026

"¿Falta mucho para que lo deje?"; "Este pibe no se cansa de faltarle el respeto"; "Qué vergüenza me da este tipo, pobre Ángela"; "La manera en que se desvalorizó Ángela Torres por estar con él. De esto no se vuelve", escribieron algunos usuarios.

Lo cierto es que este episodio se suma a otros comentarios y actitudes de Marcos Giles que, en los últimos meses, ya habían generado cuestionamientos en las redes sociales y vuelto a dejarlo en el centro de las críticas.