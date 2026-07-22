Pochi reveló el conmovedor pedido de su hija después del escándalo con Wanda Nara

Lo que comenzó como un nuevo round entre Wanda Nara y quienes la critican en redes terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más delicados del año. En medio de una lluvia de cuestionamientos por su presencia en la final del Mundial 2026, la empresaria decidió responder con un golpe bajísimo: expuso una situación íntima que involucraba a la hija de Pochi, la creadora de Gossipeame.

Todo estalló cuando la Bad Bitch salió al cruce de quienes la señalaban como "mufa" por haber asistido únicamente a la final del Mundial y no a otros partidos de la Selección Argentina. En medio de su enfrentamiento con Gustavo Méndez, también apuntó directamente contra Pochi, una de las periodistas que más la cuestionó en los últimos meses.

Wanda Nara y Pochi expusieron las verdades más dolorosas e intimas

Sin filtro, escribió: "Hablando de hijos, ¿por qué no contas a quien tenías internado con una situación grave? Y la tenés todavía con problemas mientras te dedicás al chisme barato y comentarios de resentida".

El mensaje generó una inmediata ola de repudio en redes sociales. Mientras Wanda recibía fuertes críticas por haber ventilado un tema tan sensible, intentó bajar el tono de la polémica asegurando que no había revelado lo que todos interpretaron.

Wanda Nara expuso la dolorosa situación que Pochi vivió con su hija

Por su parte, Pochi explicó que nunca había pensado contar públicamente esa parte de su vida y lamentó la actitud de la conductora: "Yo no iba a contar eso, iba a contar algo que no tiene nada que ver lo que cuenta. Se ve que tiene ganas de exponer a su familia", sostuvo.

Lejos de dar por terminada la pelea, también soltó una advertencia directa contra Wanda: "Yo no soy como ella no me meto con la familia. Tengo cosas peores y solo incluyen a ella si sigue metiéndose conmigo se va a enterar ella y su novio".

Wanda Nara contra Pochi

Finalmente, ante la exposición pública, la panelista decidió sincerarse y compartir la difícil historia que atravesó junto a su hija Rafi. Contó que la joven sufrió una profunda depresión, que incluso atentó contra su vida y que pasó varios meses internada en un centro especializado en salud mental.

Con emoción, reveló que hoy la realidad es completamente distinta: "Ella hoy tiene 18 años y es una leona. Pudo recuperarse, salió adelante con ayuda de psicólogo y psiquiatra. Lo que no quería era que todo quedara como un secreto familiar, como si uno se avergonzara porque estoy más que orgullosa de ella", expresó.

Pochi le respondió a Wanda Nara

Más tarde, invitada a La Mañana con Moria, respondió la pregunta que muchos se hacían: cómo Wanda conocía un episodio tan íntimo de su familia. Pochi recordó que, en otra etapa de la relación entre ambas, llegaron a tener una fuerte cercanía. "En realidad, cuando ella empezó con todo lo de Mauro y sus provocaciones, yo en parte la banqué porque a ninguna mujer le gustaría que le hagan algo así. Nos hicimos cercanas", explicó.

Luego dio más detalles de ese vínculo que terminó completamente roto: "Un día me acuerdo que fui al Chateau Libertador. Hablamos porque había tenido una situación fea y yo estaba pasando todo esto con mi hija, fue como algo de mamás preocupadas. Ese día estaba Elian (L-Gante), salimos y todo. Después, con el tiempo, tuvimos idas y vueltas y bueno, ella decidió contarlo", remató.

La panelista también reveló cuál fue su primera reacción al descubrir que Wanda había expuesto semejante información: "Hablé con ella, la llamé, pero ella insistía en que yo me había metido con sus hijos, algo que no es así pero bueno. Para mí, lo peor ya pasó", contó.

Pese al impacto que le generó ver a su hija involucrada en un escándalo mediático, Pochi aseguró que fue la propia Rafi quien la impulsó a hablar públicamente: "Lo que más miedo me daba era que Rafi no pudiera manejarlo pero fue ella la que me pidió que contara todo, que capaz así podíamos ayudar a otras personas", concluyó.

Así, un cruce que había comenzado por una discusión en redes sociales terminó destapando una de las historias personales más dolorosas de Pochi y volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la polémica por haber llevado una pelea mediática al terreno más íntimo y sensible de una familia.