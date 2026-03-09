Tras la polémica por sus dichos homofóbicos, Bauleti pidió perdón y dijo que "era un bait"

Las fuertes críticas por parte de la comunidad LGBT a Santiago "Bauleti" Baietti por los comentarios homofóbicos que realizó la semana pasada llevaron al streamer a pedir perdón desde el espacio Mernosketti que integra junto a sus compañeros Manuel "Mernuel" Merlo y Lautaro "Mosky" Moschini. Según aclaró, todo sería un "bait" y un "chiste" que venía desde agosto, aunque sus comentarios mostraron algo de resentimiento por tener que disculparse.

Todo comenzó cuando al aire de Mernosketti dejó una frase que se viralizó al instante: "Yo la homofobia la canalizo de la bondad. Yo soy homofóbico a la hora de presentarme frente a la gente, pero a la hora de mostrarme, soy la persona más humana que hay en el país. La homofobia la uso para canalizar las emociones, nada más. Si tuviese que cogerme un puto me lo cojo. Me encantan".

Las críticas por la forma en la que se refirió a un problema social casi central en estos tiempos de intolerancia creciente, llevaron a que Bauleti pida perdón este domingo por la noche. Cabe recordar que entre una situación y otra ocurrió al ataque homo odiante al periodista Lucas Román, a quien abordaron a golpes de puño cuando salía de trabajar en Futurock. "Lo de la homofobia era claramente un chiste, un bait. Enteindo que capaz no está bueno joder con eso. Así que si hay personas que nos miran o que nos siguen desde la comunidad LGBT y se sintieron ofendidas, les pido perdón", manifestó Bauleti, con la intención de frenar las repercusiones de sus dichos.

Así quedó Lucas Román

A su vez, destacó que "desde agosto" comenzó un contenido que consistía en llamar a su padre por teléfono. "El chiste empezó con que mi viejo era homofóbico. Obviamente no es real y yo creo que está sobreentendido en la comunidad que no es real", se excusó, en una evidente apelación al respaldo de su público. "Se fue de las manos, se viralizó algo que era literalmente un bait", continuó Bauleti, a la vista de sus compañeros de stream. "Pero al mismo tiempo entiendo que hay mucha gente que se puede haber sentido ofendida, que capaz me quería y ahora no me quiere más, así que le pido disculpas", insistió.

Zaira Nara junto al streamer Bauleti, con quien existió un rumor de romance.

Los comentarios que vinieron al finalizar sus disculpas llamaron la atención por un cierto tono de reproche a quienes "confundieron" lo que hacia. "Al principio no pasaba nada, era gracioso, clicks virales, se reía la gente, obviamente -como todo- se dio vuelta y lo entiendo. Le pido perdón a la gente que se sintió ofendida, porque nos sigue mucha gente de esa comunidad y está bien", lamentó.

Bauleti se hizo popular por los contenidos que elaboró con su grupo Mernosketti durante todo 2025, aunque a su vez también por inventar que había salido con la modelo Zaira Nara, con el fin de crecer en popularidad. La mecánica es reiterada al punto de que los rumores que lo vinculan en la actualidad con la ex Gran Hermano Florencia Regidor, no son creídos por su comunidad.