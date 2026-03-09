Big Bang! News
¡Vivan los novios!

Lo dio todo en la pista: el pogo viral de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino y Emily Lucius

Por otra parte, Belu Lucius contó cómo vivió el casamiento de su hermana.

por Jimena Báez

09 Marzo de 2026 11:26
Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri
El casamiento de Emily Lucius con Rodrigo Valladares Macri (sobrino de Mauricio Macri) reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo en una fiesta que rápidamente se volvió viral en redes.

En medio de la celebración, el ex presidente compartió un emotivo mensaje dedicado a su sobrino que combinó recuerdos familiares, emoción y hasta un momento de pogo en plena pista de baile.

Emily Lucius se casó con Rodrigo Valladares Macri
Después de haber pasado por el civil semanas atrás, Emily y Rodrigo celebraron su boda religiosa con una gran fiesta rodeados de familiares y amigos. La ceremonia y el festejo se realizaron el sábado en una quinta en Los Polvorines, donde la pareja dio el "sí" en un entorno natural y con una ambientación pensada al detalle para una noche romántica y elegante.

La novia mostró, a través de sus redes sociales, los preparativos con sus damas de honor y madrina de boda, así como cada detalle de la noche más importante. En este contexto BigBang charló con su hermana, Belu Lucius, quien describió la noche como mágica: "Ayer fue un momento donde cuando se celebra el amor se celebra la vida, fue hermoso y todo salió impecable", dijo la influencer

Emily Lucius junto a sus damas de honor, entre ellas su hermana, Belu Lucius
Quien también se expresó públicamente fue Mauricio Macri, pero con un mensaje un poco más sentido: "Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien", escribió recordando a su hermana Sandra Macri, fallecida en 2014 tras luchar contra un cáncer.

"Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin fe semana y de verlo tan enamorado", expresó en la historia junto a la imagen de los recién casados retirarse del altar de la mano y con una mirada de complicidad.

El mensaje de Mauricio Macri por el casamiento de su sobrino y Emily Lucius
La celebración reunió a varias figuras del espectáculo y el deporte. Entre los invitados estuvieron Rocío Marengo junto a Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula Pareto, Federico Bal, Sofía "Jujuy" Jiménez y Candela Ruggeri junto a Nicolás Maccari, entre otros invitados.

Pero uno de los momentos más comentados ocurrió en plena fiesta: un video que circuló en redes mostró a Macri sumándose al baile y haciendo pogo tomado de la mano con la novia, en medio del clima festivo de la pista. La escena, tan inesperada como divertida, se viralizó rápidamente y fue uno de los recuerdos más comentados de la boda.

Así, el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri combinó glamour, emoción y un toque de espontaneidad familiar que terminó dejando una postal inesperada: un ex presidente saltando en el pogo junto a la recién casada mientras la fiesta seguía hasta la madrugada.

Belu Lucius Emily Lucius Mauricio Macri Rodrigo Valladares Macri

