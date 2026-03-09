"Por el mundo con Adorni": piden explicaciones por la presencia de la pareja del jefe de Gabinete en la gira de Milei por EE.UU

La gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, organizada en torno a la llamada "Argentina Week", quedó envuelta en una polémica política luego de que se difundiera una fotografía del jefe de Gabinete Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante una actividad oficial en Nueva York. La imagen fue tomada el domingo durante la visita de Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch", en el santuario de Queens llamado Ohel, un sitio de peregrinación que el mandatario suele visitar cuando viaja a la ciudad.

La aparición de Angeletti junto a Adorni desató cuestionamientos políticos sobre la composición de la comitiva oficial y el financiamiento del viaje, lo que motivó un pedido formal de informes en la Cámara de Diputados. El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó una solicitud para que el Gobierno aclare las condiciones del viaje. En su cuenta de X, el legislador ironizó sobre la presencia de la pareja del funcionario: "Por el mundo con Adorni. Ante la difusión de imágenes del Jefe de Gabinete @madorni junto a su pareja en la gira oficial de @JMilei a USA, presenté un pedido de informes".

Ante la difusión de imágenes del Jefe de Gabinete @madorni junto a su pareja en la gira oficial de @JMilei a USA, presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles... pic.twitter.com/2Jm3wNTzMJ — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 8, 2026

En ese sentido, el legislador remarcó que la solicitud es "para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses". En el proyecto presentado en Diputados, Paulón solicitó precisiones sobre varios puntos sensibles del viaje. "Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que... se solicite a la Sra. Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que brinde explicaciones detalladas en relación a la conformación de la comitiva".

Entre las preguntas incluidas en el pedido se destacan: si Bettina Angeletti integró formalmente la comitiva oficial; en qué rol habría participado en las actividades; quién financió su traslado a Estados Unidos y si su vínculo personal con el jefe de Gabinete fue evaluado en términos de incompatibilidad o conflicto de intereses. Según su perfil profesional, Angeletti es licenciada en administración de empresas y se desempeña como consultora en desarrollo organizacional.

En su cuenta de LinkedIn se presenta como "Coach Ejecutivo y de Vida" y "experta en Desarrollo Organizacional", además de fundadora de la consultora +Be. De acuerdo con versiones difundidas tras la polémica, la mujer se encontraría en Nueva York por una visita familiar y habría viajado por sus propios medios, por lo que -según trascendió- no integraría formalmente la comitiva presidencial, pese a que fue vista junto a toda la delegación.

La controversia se produce en el marco de una amplia gira oficial en Estados Unidos encabezada por Milei. Tras participar de una cumbre convocada por Donald Trump en Miami, el mandatario se trasladó a Nueva York acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También forman parte de la agenda funcionarios clave del Gobierno, entre ellos: Luis Caputo; Santiago Bausili; Federico Sturzenegger; Mario Lugones; Daniel González y Javier Lanari.

Además, once gobernadores viajaron para participar de encuentros con inversores. La "Argentina Week", organizada por la embajada argentina junto a empresas financieras como JPMorgan Chase, Bank of America y el fondo Kaszek, busca promover oportunidades de inversión en el país. Entre las actividades previstas figuran paneles económicos, reuniones privadas con empresarios y presentaciones ante inversores.

En ese contexto, la presencia de la pareja de un funcionario clave en una actividad de la comitiva volvió a poner en discusión los límites entre lo personal y lo institucional en los viajes oficiales. El pedido de informes ahora deberá ser respondido por el Poder Ejecutivo, que deberá aclarar si la mujer participó formalmente del viaje o si su presencia fue circunstancial. Mientras tanto, la polémica suma un nuevo capítulo a una gira que buscaba enfocarse en la promoción económica del país, pero que terminó generando debate político sobre la transparencia y la composición de las delegaciones oficiales en el exterior.