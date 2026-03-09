Conmovedor mensaje de Fulop tras la foto de Oriana Sabatini con su hija

El pasado 2 de marzo Oriana Sabatini se convirtió en mamá al dar a luz a Gia. El parto fue en Italia, ya que quería estar junto a Paulo Dybala. Además, su familia viajó para acompañarla en los días previos al nacimiento y ayudarla durante las primeras semanas de esta nueva etapa.

El primer posteo familiar llegó de la mano de la pareja junto a la recién nacida. En la imagen se pudo ver apenas la mitad de la carita de Gia, lo que generó especulaciones entre los seguidores sobre si decidirían mostrarla en redes sociales o si preferirían mantenerla alejada del ojo público.

Con esta foto, Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a su hija Gia

Fue la propia Oriana quien terminó con el misterio el pasado domingo. A casi una semana de haberse convertido en mamá por primera vez, decidió compartir un momento íntimo de esta nueva etapa. En la imagen se la puede ver sosteniendo en brazos a la pequeña mientras apoya la cabeza sobre su hombro, una postal que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La publicación se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, pero uno de los que más llamó la atención fue el de su madre. Catherine Fulop compartió la foto en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje muy especial a su hija.

Oriana Sabatini compartió la primera foto junto a su hija Gia

"Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro ", escribió la actriz, visiblemente emocionada por este nuevo capítulo familiar.

Desde que nació la bebé, la flamante abuela viene mostrando su felicidad en redes sociales y compartiendo distintos momentos vinculados con la llegada de su primera nieta, un acontecimiento que revolucionó a toda la familia.

El mensaje de Catherine Fulop para su hija Oriana

La publicación de Oriana Sabatini no tardó en viralizarse y volvió a confirmar que la llegada de Gia se convirtió en uno de los momentos más felices para el clan, que sigue celebrando cada paso de la nueva integrante.