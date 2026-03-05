Escándalo en Gran Hermano: acusan a Andrea del Boca de recibir ayuda "desde afuera"

La casa más famosa del país vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está puesto en Andrea del Boca, una de las figuras de Gran Hermano edición "Generación Dorada", quien fue señalada por supuestamente recibir información del exterior para manejar mejor su estrategia dentro del reality. Las sospechas comenzaron a circular entre los fanáticos y analistas del programa después de que se viralizaran clips donde la actriz aparece hablando sola... o mejor dicho, hablando con una almohada. En el ciclo televisivo DDM, la conductora Mariana Fabbiani fue una de las primeras en señalar la curiosa situación al aire.

Andrea del Boca

Sin ir más lejos, en su programa advirtió: "Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información". Quien llevó la polémica un paso más allá fue el periodista Guido Záffora, que aseguró que detrás de la conducta de la actriz podría haber alguien guiándola. "Hay un topo que se llama guionista que está aconsejando, que lleva información, una persona que le dice 'guarda Andrea que estás perdiendo poder', 'guarda que te están sacando la cocina'".

Según el panelista, la actriz estaría recibiendo indicaciones sobre cómo posicionarse frente a sus compañeros y cómo construir su discurso dentro de la casa. "Andrea tiene una persona que le está delineando cómo es el discurso; los demás se dan cuenta". Hasta el momento, ni el conductor del programa, Santiago del Moro, ni la producción del reality emitieron una respuesta oficial sobre estas acusaciones.

Mientras afuera crecen las teorías, dentro de la casa la convivencia con Del Boca también parece complicarse. Varios participantes ya manifestaron su malestar por la actitud de la actriz, especialmente en dos áreas clave de la convivencia: la comida y el orden. Uno de los conflictos principales gira alrededor de la cocina. Algunos compañeros aseguran que Del Boca actúa como si fuera la encargada del lugar y que controla las porciones de comida. En videos que circularon en redes sociales, participantes señalaron que les molesta que sirva porciones pequeñas sin posibilidad de repetir, lo que generó más de un roce.

El segundo foco de tensión tiene que ver con el orden de los espacios comunes. La tiktoker Titi Tcherkaski relató un episodio que dejó en evidencia el mal clima. "Siento que tiene comentarios feos. Ordeno porque hay que ordenar y punto, no por vos". El conflicto incluso llegó a un punto emocional cuando el exfutbolista Brian Sarmiento terminó llorando tras una discusión vinculada a la comida. Según contó dentro de la casa, Del Boca preparó una salsa con comino pese a que él había advertido que ese condimento le hacía mal. "Con la comida no se jode, hay un condimento que me cae muy mal. El otro día lo comí igual porque tenía hambre, pero no está bueno", dijo entre lágrimas.

Andrea Del Boca cocinó un guiso y generó más polémica que una fulminante

La polémica llega en un momento sensible para el programa, que en las últimas semanas también fue cuestionado por teorías sobre manipulación o edición dentro del show. En redes sociales volvió a circular el concepto de "Gran Armado", una crítica recurrente de algunos seguidores que sostienen que el reality no sería tan espontáneo como aparenta. Incluso el ex participante Martín Pepa avivó el debate en una reciente entrevista televisiva, donde ironizó sobre el detrás de escena del programa. "Gran Hermano está todo armado, no crean nada de lo que ven. No existe el casting", había dicho el ex germanito.